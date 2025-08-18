sonnig16°
Transfer-News: FC Basel verleiht Mittelfeldspieler an Konkurrenz

Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Für rund 10 Mio. Euro verlässt Willem Geubbels den FC St.Gallen. Der französische Stürmer geht neu für den Paris FC auf Torejagd.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Basel verleiht Mittelfeldspieler an Konkurrenz +++ Fix: Geubbels vom FCSG nach Paris

18.08.2025, 08:5518.08.2025, 08:55
Sportredaktion
