Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025
1 / 61
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025
Für rund 10 Mio. Euro verlässt Willem Geubbels den FC St.Gallen. Der französische Stürmer geht neu für den Paris FC auf Torejagd.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Transferticker
18.08.2025, 08:5518.08.2025, 08:55
Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:
- watson-App öffnen.
- Auf das Menü (die 3 farbigen Striche rechts oben) klicken.
- Unten Push-Einstellungen antippen.
- Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!