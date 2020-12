Sport

Fussball

Champions League: RB Leipzig gewinnt Krimi gegen Basaksehir Istanbul



Bild: keystone

Joker Sörloth trifft in der Nachspielzeit – Leipzig gewinnt verrückte Partie in Istanbul

Gruppe E

Champions-League-Debütant Rennes hat in Krasnodar einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Franzosen unterlagen auswärts mit 0:1. Der Schwede Marcus Berg erzielte den einzigen Treffer der Partie.

Für Rennes ist es im fünften Spiel in der Königsklasse die vierte Niederlage. Damit ist eine Runde vor Schluss der Gruppenphase schon klar, dass die Franzosen nicht europäisch überwintern werden. Rennes hat drei Punkte Rückstand auf Krasnodar, gegen das mal nun die schlechtere Direktbegegnung aufweist.

Bild: keystone

Krasnodar - Rennes 1:0 (0:0)

SR Collum (SCO).

Tor: 71. Berg 1:0.

Die Tabelle:

Gruppe H

RB Leipzig hat in Istanbul einen dramatischen Sieg gefeiert. Der Vorjahres-Halbfinalist der Champions League setzte sich bei Basaksehir mit 4:3 durch. Joker Alexander Sörloth erzielte den Siegestreffer erst in der Nachspielzeit.

Dabei sah es lange Zeit so aus, als hätten die Gäste alles im Griff. RB führte mit 2:0 und 3:1, ehe Irfan Can Kahveci die Partie fast noch zu Gunsten Basaksehirs drehte. Der Türke erzielte alle drei Treffer seines Teams, das 3:3 mit einem sehenswerten Freistoss in der 85. Minute. Erst auf Sörloths Treffer kurz vor Schluss fand das Heimteam dann keine Antwort mehr.

Mit den drei Punkten in Istanbul macht Leipzig einen weiteren Schritt in Richtung Achtelfinale. Nach fünf Partien haben die Deutschen neun Punkte auf dem Konto, mit einem Sieg im letzten Spiel gegen Manchester United ist RB sicher eine Runde weiter.

Basaksehir Istanbul - Leipzig 3:4 (1:2)

SR Del Cerro (ESP).

Tore: 26. Poulsen 0:1. 43. Mukiele 0:2. 45. Kahveci 1:2. 66. Olmo 1:3. 72. Kahveci 2:3. 85. Kahveci 3:3. 92. Sorloth 3:4. -

Bemerkungen: 79. Pfostenschuss Poulsen (Leipzig).

Die Tabelle:

(dab/sda)

