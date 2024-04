«Unbeschreiblich!» – Granit Xhaka und Co. über Bayer Leverkusens Triumph

Noch ist es nicht die echte Schale: Granit Xhaka beim Bad in der Menge. Bild: www.imago-images.de

«Unbeschreiblich!» – Xhaka und Co. über Leverkusens Triumph

«Ich kann noch nicht richtig realisieren, was wir erreicht haben», sagt Granit Xhaka gegenüber DAZN kurz nach dem 5:0-Heimsieg gegen Bremen, der Leverkusen den ersten Meistertitel sichert. «Es ist unbeschreiblich!»

«Wir haben bereits mit den Fans auf dem Feld gefeiert und danach in der Kabine mit der Mannschaft», erzählte Xhaka am TV-Mikrofon. Der Schweizer Nati-Captain gab zu, dass er nicht vom Saisonstart an an den Meistertitel geglaubt habe. «Man konnte sich das ja nicht vorstellen, wenn man die letzten Saisons anschaut.»

«Erst nach einiger Zeit, als wir begonnen haben, mit dominantem Spiel viele Partien zu gewinnen, wuchs das Vertrauen. Und wir haben angefangen, uns zu sagen, dass wir mehr tun können, als eine gute Saison zu spielen und in die Champions League zu kommen», erzählte Xhaka.

Nach dem Schlusspfiff gab es kein Halten mehr. Bild: keystone

Nach 29 Runden besteht kein Zweifel, welche Mannschaft die beste dieser Bundesliga-Saison ist, auch nicht für den deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann: «Der Titel ist absolut verdient.»

Calmund: «War vorsichtig bis zuletzt»

Auch vom entthronten FC Bayern München kam Lob. «Der Meistertitel ist der Lohn für eine herausragende Saison und tollen Fussball. Das Ziel des FC Bayern lautet nun: Die Schale muss zurück nach München! Wir sehen uns in der neuen Saison», so Bayern Präsident Herbert Hainer.

Mit Rudi Völler und Rainer Calmund meldeten sich auch zwei Exponenten zu Wort, die bei Leverkusen die Zeit der knapp verpassten Erfolge erlebt und geprägt haben. Der frühere Manager Calmund meinte: «Ich war ja vorsichtig bis zuletzt. Ich habe bei uns schon oft Pferde kotzen sehen vor der Apotheke. Ich freue mich riesig, ich bin erleichtert, das war schon ein grosser Moment.»

Calmund lobte bei «Sky 90» den Meistertrainer Xabi Alonso: «Er ist nicht nur der König von Leverkusen, sondern von der ganzen Bundesliga. Und mit Xhaka hat er seinen Zwillingsbruder auf dem Platz, der dort für Ordnung sorgt.»

Dem Meistermacher wird gehuldigt: Fan-Transparent für Trainer Xabi Alonso. Bild: keystone

Xabi Alonso selbst sagte: «Wir müssen das heute geniessen für diesen Verein. Wir sind sehr froh für alle. Das ist ein super Moment. Das ist eine top, top Mannschaft mit top, top Jungs.»

Der heutige DFB-Sportdirektor Völler sagte: «Den Begriff ‹Vizekusen› habe ich noch nie leiden können – jetzt ist er Geschichte und das absolut zurecht.» (ram/sda/dpa/afp)