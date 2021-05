Benzema ist nach 6 Jahren wieder dabei – der Weltmeister stellt sein EM-Kader vor

Hummels und Müller sind zurück im DFB-Kader – Löw gibt Deutschlands EM-Team bekannt

Am 11. Juni startet die 16. Europameisterschaft. Am Mittwoch gab der deutsche Nationaltrainer Joachim Löw seinen Kader bekannt. Mit dabei waren die nach der enttäuschenden WM 2018 ausgebooteten Mats Hummels und Thomas Müller. Löw begründet dies so: «Uns hat in einigen Spielen Erfahrung gefehlt. Darum haben wir uns entschieden, Mats und Thomas zurückzuholen. Sie können der Mannschaft in puncto Führung viel geben.»

Auch nicht dabei ist Marco Reus, der am Vortag bekannt gab, dass er sich in …