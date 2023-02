Die Spieler des FC Bayern München feiern den Heimsieg gegen den VfL Bochum. Bild: keystone

Bayern und Dortmund siegen souverän – Hoffenheim verliert auch mit neuem Trainer

Bayern München hält Borussia Dortmund auf Distanz. In der 20. Bundesliga-Runde kommt die Mannschaft um Goalie Yann Sommer zu einem 3:0-Heimsieg gegen Bochum mit dem glücklosen Zürcher Saidy Janko. Dortmund gewinnt in Bremen 2:0.

Bremen – Dortmund 0:2

Dortmund biss sich in Bremen über eine Stunde lang die Zähne am starken tschechischen Keeper Jiri Pavlenka aus. Den Weg zum fünften Meisterschaftssieg in Folge in diesem Jahr ebnete der 18-jährige Engländer Jamie Bynoe-Gittens, der nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung in der 67. Minute die Bremer Abwehr überwand. Julian Brandt doppelte in der 85. Minute nach.

Die Dortmunder-Spieler bejubeln den Treffer zum 1:0. Bild: keystone

Bremen – Dortmund 0:2 (0:0).

Tore: 67. Bynoe-Gittens 0:1. 85. Brandt 0:2.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel.

Hoffenheim – Leverkusen 1:3

Hoffenheim blieb beim Debüt von Trainer Pellegrino Matarazzo, dem Nachfolger von André Breitenreiter, zum zehnten Mal in Folge ohne Sieg. Bester Leverkusener war der rechte Verteidiger Jeremia Frimpong welcher sowohl das 2:0 von Moussa Diaby, als auch das 3:0 von Adam Hlozek vorbereitete.

Hoffenheim – Leverkusen 1:3 (0:1).

Tore: 6. Andrich 0:1. 47. Diaby 0:2. 56. Hlozek 0:3. 77. Nsoki 1:3.

Bayern – Bochum 3:0

40 Minuten lang leistete Bochum dem Serienmeister Widerstand, bis der frühere Schweizer Junioren-Internationale Janko mit einem ungenügenden Pass zu seinem Goalie das 1:0 ermöglichte. Thomas Müller profitierte und brachte damit den Leader auf Kurs. Nach der Pause schloss Kingsley Coman eine herrliche Passfolge mit dem 2:0 ab. Serge Gnabry verwertete einen von Janko verursachten Penalty zum 3:0.

Yann Sommer spielte gegen Bochum mit den Bayern in der Bundesliga zum ersten Mal zu Null. Bild: keystone

Bayern München – Bochum 3:0 (1:0).

Tore: 41. Müller 1:0. 64. Coman 2:0. 73. Gnabry (Penalty) 3:0. -

Bemerkungen: Bayern München mit Sommer.

Mainz – Augsburg 3:1

Im Kampf um den Klassenerhalt gelang Mainz 05 der Mannschaft von Silvan Widmer und Edimilson Fernandes ein Big-Point. Die Mainzer schlugen den FC Augsburg vor heimischer Kulisse mit 3:1.

Mainz – Augsburg 3:1 (2:1).

Tore: 21. Lee 1:0. 24. Onisiwo 2:0. 27. Demirovic (Penalty) 2:1. 52. Lee 3:1.

Bemerkungen: Mainz mit Fernandes (bis 92.), ohne Widmer (verletzt). Augsburg ohne Vargas (verletzt)

Freiburg – Stuttgart 2:1

Für den mässig in dieses Jahr gestartete SC Freiburg sorgte Vincenzo Grifo mit zwei verwandelten Penalty gegen Stuttgart für die Wende vom 0:1 zur Pause zum 2:1. Die Freiburger belegen Platz vier vor dem letzten Samstagsspiel zwischen Leipzig und Union Berlin.

Freiburg – Stuttgart 2:1 (0:1).

Tore: 30. Führich 0:1. 60. Grifo (Penalty) 1:1. 84. Grifo (Penalty) 2:1.

Leipzig – Union

Anpfiff 18.30 Uhr.