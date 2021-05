Sport

Wichtiger BVB-Sieg gegen Leipzig macht Bayern zum Sofa-Meister

Bayern München ist zum 31. Mal und zum neunten Mal in Serie deutscher Meister. Die Münchner profitierten von der Niederlage des RB Leipzig (2:3 in Dortmund), um sich den Titel noch vor dem Anpfiff ihrer Partie der 32. Runde gegen Mönchengladbach zu sichern.

Borussia Dortmund – Leipzig 3:2

Leipzig verpasste durch die Niederlage gegen Dortmund zwar rechnerisch die vorzeitige Qualifikation für die Champions League. Doch die Sachsen können nicht mehr realistisch aus den Top 4 verdrängt werden. Damit bleiben zwei Spieltage vor Schluss noch zwei freie Plätze für drei Anwärter. Wolfsburg, das Union Berlin 3:0 schlug, Dortmund und Eintracht Frankfurt, das morgen gegen Mainz nachziehen muss.

Jadon Sancho sicherte Dortmund mit seinem zweiten Treffer der Partie in der 87. Minute den 3:2-Heimsieg und damit den fünften Sieg in Folge. Ein herrlicher Doppelpass zwischen Sancho (mit Absatz) und Raphael Guerrero führte zum Treffer. Zuvor hatten die Dortmunder eine durch Marco Reus und Sancho herausgespielte 2:0-Führung verspielt. Die Leipziger überwanden BVB-Keeper Roman Bürki durch Lukas Klostermann (63.) und Dani Olmo (77.).

Dass am Ende doch noch der Sieg heraussprang, wird Bürki ganz speziell freuen. Der Berner kam nach der Pause zu seinem ersten Einsatz seit Ende Januar, weil sich Marwin Hitz bei einem Zusammenstoss mit Manuel Akanji, dem dritten Schweizer im Dortmunder Kader, verletzte.

Dortmund - Leipzig 3:2 (1:0)

Tore: 7. Reus 1:0. 51. Sancho 2:0. 63. Klostermann 2:1. 77. Olmo 2:2. 87. Sancho 3:2. - Bemerkungen: Dortmund mit Akanji, Hitz (bis 45.) und Bürki (ab 46.).

Hoffenheim – Schalke 04 4:2

Hoffenheim - Schalke 4:2 (0:2)

Tore: 12. Uth 0:1. 42. Mustafi 0:2. 47. Kramaric 2:1. 52. Akpoguma 2:2. 60. Baumgartner 3:2. 64. Bebou 4:2.

VfL Wolfsburg – Union Berlin 3:0

Wolfsburg - Union Berlin 3:0 (1:0)

Tore: 12. Brekalo 1:0. 63. Brekalo 2:0. 90. Brekalo 3:0. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu (bis 70.), ohne Mehmedi (Ersatz) und Steffen (verletzt).

Werder Bremen - Bayer Leverkusen 0:0

Bemerkungen: 94. Rote Karte gegen Dinkci (Bremen).

Bayern München – Borussia Mönchengladbach

Spielbeginn ist 18.30 Uhr – zum Liveticker.

Das Ende der Saison war so unspektakulär wie das Meisterrennen insgesamt: Bayern München sicherte sich seinen neunten Titel in Serie, ohne selber entscheidend einzugreifen. Die letzten Minuten bis zur Krönung verfolgte das Starensemble unmittelbar vor seinem eigenen Match. Dortmunds Siegtreffer gegen Leipzig in der 87. Minute führte dazu, dass die Bayern als Meister feststanden.

Am Anfang der Saison schienen noch diverse Mannschaften im Meisterrennen ein Wörtchen mitreden zu können, etwa Dortmund, Mönchengladbach oder Leverkusen. Doch bald hielt nur noch Leipzig einigermassen Schritt mit den routinierten Münchnern. Ende Februar kam die Mannschaft von Bayerns zukünftigem Trainer Julian Nagelsmann bis auf zwei Zähler heran. Doch nach dem Sieg im Direktduell Anfang April war der Vorsprung des Serienmeisters wieder auf sieben Zähler angewachsen und der 31. Titel der Vereinsgeschichte nur noch eine Frage der Zeit.

Die Tabelle

(ram/sda)

