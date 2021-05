Sport

Fussball

Fussball: Die Highlights von Premier League, Serie A und Barça-Atletico



Rückschlag für Tottenham – Sheffield Wednesday nur noch drittklassig

Premier League

Leeds – Tottenham 3:1

Beim Aufsteiger Leeds United hat Tottenham Hotspur eine empfindliche Niederlage erlitten. Nach dem 1:3 droht den «Spurs» das Verpassen der Europacup-Plätze.

Tore: 13. Dallas 1:0. 25. Son 1:1. 42. Bamford 2:1. 84. Rodrigo 3:1.

Championship

In Englands zweithöchster Liga ist die letzte Runde dramatisch verlaufen. Während an der Tabellenspitze schon vorher alles klar war – Norwich City und Watford steigen direkt auf, Brentford, Swansea City, Barnsley und Bournemouth sind in den Playoffs – hatte es der Abstiegskampf in sich. Runter müssen die Wycombe Wanderers (trotz einem 3:0-Sieg in Middlesbrough), Rotherham United (1:1 in Cardiff) und Sheffield Wednesday. Die traditionsreichen «Owls» spielten in Derby 3:3, Derby County konnte dank diesem Punktgewinn im Direktduell die Klasse halten.

2 - Both Sheffield United and Sheffield Wednesday have suffered relegation in the same season for the first time in English football league history. Deflated. — OptaJoe (@OptaJoe) May 8, 2021

Primera Division

Serie A

Ligue 1

Nantes – Bordeaux 3:0

Loris Benito bleibt mit Bordeaux in Abstiegsgefahr. Der finanziell und sportlich gebeutelte Klub unterlag in der 36. Runde der Ligue 1 beim FC Nantes mit 3:0 und hat nur noch zwei Punkte Reserve auf den Barrage-Platz, den weiterhin Nantes inne hat. Der in der Innenverteidigung eingesetzte Benito verschuldete den Penalty, der in der 51. Minute zum 2:0 führte.

archivBild: keystone

(ram/sda)

