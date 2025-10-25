Wie in der Champions League: Bayern-Juwel Lennart Karl trifft erneut. Bild: www.imago-images.de

Xhakas Sunderland gewinnt spät bei Chelsea +++ Bayerns Jungstar Karl trifft traumhaft

Bundesliga

Mönchengladbach – Bayern 0:3

Weil der Bus von Bayern München im Stau stand, verzögerte sich der Start der Partie in Mönchengladbach um 15 Minuten. Wie bei der Anreise tat sich der Favorit im Anschluss lange schwer, obwohl die Gastgeber nach einem gesundheitsgefährdenden Foulspiel von Jens Castrop ab der 19. Minute in Unterzahl waren. In der 64. und der 70. Minute sorgten Joshua Kimmich und Raphaël Guerreiro dann aber doch für die wohlverdiente Führung.

Weil Gladbachs Kevin Stöger einige Minuten später dann auch noch einen Penalty an den Pfosten setzte, stand dem achten Sieg im achten Bundesligaspiel für den Rekordmeister nichts mehr im Weg. Erst recht nicht, als der 17-jährige Lennart Karl fünf Minuten nach seiner Einwechslung wie schon in der Champions League am Mittwoch traumhaft zum 3:0-Endstand getroffen hatte.

Borussia Mönchengladbach - Bayern München 0:3 (0:0).

Tore: 64. Kimmich 0:1. 69. Raphaël Guerreiro 0:2. 80. Karl 0:3.

Bemerkungen: 19. Rote Karte gegen Castrop (Borussia Mönchengladbach). 75. Stöger (Borussia Mönchengladbach) verschiesst Penalty. Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz). (sda)

Frankfurt – St. Pauli 2:0

Zum ersten Mal seit dem Saisonauftakt im DFB-Pokal (5:0 gegen Fünftligist Engers) blieb Eintracht Frankfurt ohne Gegentreffer und konnte so die Sieglosserie von vier Spielen beenden. Dank zweier Tore von Jonathan Burkardt – beim ersten profitierte der 25-jährige Stürmer von einem Goaliefehler – kam das Team von Trainer Dino Toppmöller zu einem 2:0-Sieg, für St. Pauli war es die fünfte Niederlage in Serie. Aurèle Amenda kam bei den Gastgebern nicht zum Einsatz.

Eintracht Frankfurt - St. Pauli 2:0 (1:0).

Tore: 35. Burkardt 1:0. 55. Burkardt 2:0.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Hamburg – Wolfsburg 0:1

Nach diesem Spielverlauf kann das Fazit nur lauten: Der Hamburger SV bringt sich selbst um den Sieg. So vergaben die Gastgeber um Miro Muheim mehrere gute Chancen, darunter einen Penalty von Ransdorf Königsdörffer, der mit einem schwachen Versuch an Wolfsburg-Goalie Kamil Grabara scheiterte. So blieb der Treffer von Adam Daghim in der 15. Minute der einzige des Spiels. Für Wolfsburg war es der erste Erfolg seit sechs Partien und erst der zweite in der laufenden Bundesliga-Saison.

Hamburger SV - Wolfsburg 0:1 (0:1).

Tor: 15. Daghim 0:1.

Bemerkungen: 46. Grabara (Wolfsburg) hält Penalty von Königsdörffer. Hamburger SV mit Muheim, ohne Hefti (verletzt).

Augsburg – Leipzig 0:6

Der FC Augsburg, bei dem Fabian Rieder nach einer guten Stunde ausgewechselt wurde und Cédric Zesiger lediglich auf der Bank sass, wurde von Leipzig komplett überfahren. Die Defensive des Teams von Sandro Wagner wirkte unsortiert und liess sich mehrmals auskontern, ausserdem sorgten auch Unsicherheiten von Goalie Finn Dahmen für die höchste Heimniederlage der Augsburger in der Bundesliga. Besonders beim 6:0-Sieg der Leipziger war auch die Tatsache, dass sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintrugen.

Augsburg - Leipzig 0:6 (0:4).

Tore: 10. Diomande 0:1. 18. Rômulo 0:2. 22. Nusa 0:3. 38. Baumgartner 0:4. 56. Ouédraogo 0:5. 65. Lukeba 0:6.

Bemerkungen: Augsburg mit Rieder (bis 65.), ohne Zesiger (Ersatz).

Hoffenheim – Heidenheim 3:1

Im Bundesliga-Kracher erleidet Heidenheim die sechste Niederlage im achten Saisonspiel. Nachdem das Hoffenheimer Offensivtrio bestehend aus Fisnik Asllani, Tim Lemperle und Andrej Kramaric die Gastgeber zu einer 3:0-Führung geschossen hatten, kam Heidenheim durch Stefan Schimmer lediglich zu einem Ehrentreffer.

Hoffenheim - Heidenheim 3:1 (2:0).

Tore: 18. Asllani 1:0. 45. Lemperle 2:0. 63. Kramaric 3:0. 75. Schimmer 3:1.

Premier League

Chelsea – Sunderland 1:2

Granit Xhaka und der AFC Sunderland reiten die Erfolgswelle weiter. Dank eines späten 2:1-Siegs an der Stamford Bridge mischt der Aufsteiger weiter in der Spitzengruppe der Premier League mit. Nachdem Alejandro Garnacho Chelsea bereits in der 4. Minute in Führung gebracht hatte, dauerte es nur eine gute Viertelstunde, bis Wilson Isidor für die Gäste ausglich. Danach sah es lange nach einem Unentschieden aus – bis der 20-jährige Joker Chemsdine Talbi in der 93. Minute das Siegtor für Sunderland erzielte.

Newcastle – Fulham 2:1

Auch im St. James' Park fiel der Siegtreffer erst in der Schlussphase. Dank eines Treffers von Bruno Guimarães setzte sich Newcastle United 2:1 gegen Fulham durch. Fabian Schär wurde in der 61. Minute eingewechselt.

