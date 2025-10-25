bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Xhakas Sunderland siegt bei Chelsea – Bayern-Juwel Karl trifft traumhaft

Lennart Karl of FC Bayern M
Wie in der Champions League: Bayern-Juwel Lennart Karl trifft erneut.Bild: www.imago-images.de

Xhakas Sunderland gewinnt spät bei Chelsea +++ Bayerns Jungstar Karl trifft traumhaft

25.10.2025, 17:3025.10.2025, 18:05
Inhaltsverzeichnis
BundesligaPremier LeagueSerie ALa LigaLigue 1

Bundesliga

Mönchengladbach – Bayern 0:3

Weil der Bus von Bayern München im Stau stand, verzögerte sich der Start der Partie in Mönchengladbach um 15 Minuten. Wie bei der Anreise tat sich der Favorit im Anschluss lange schwer, obwohl die Gastgeber nach einem gesundheitsgefährdenden Foulspiel von Jens Castrop ab der 19. Minute in Unterzahl waren. In der 64. und der 70. Minute sorgten Joshua Kimmich und Raphaël Guerreiro dann aber doch für die wohlverdiente Führung.

Weil Gladbachs Kevin Stöger einige Minuten später dann auch noch einen Penalty an den Pfosten setzte, stand dem achten Sieg im achten Bundesligaspiel für den Rekordmeister nichts mehr im Weg. Erst recht nicht, als der 17-jährige Lennart Karl fünf Minuten nach seiner Einwechslung wie schon in der Champions League am Mittwoch traumhaft zum 3:0-Endstand getroffen hatte.

Borussia Mönchengladbach - Bayern München 0:3 (0:0).
Tore: 64. Kimmich 0:1. 69. Raphaël Guerreiro 0:2. 80. Karl 0:3.
Bemerkungen: 19. Rote Karte gegen Castrop (Borussia Mönchengladbach). 75. Stöger (Borussia Mönchengladbach) verschiesst Penalty. Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz). (sda)

Deutsche Fussball-Geschichte und so viele Tore wie noch nie – das lief in der Königsklasse

Frankfurt – St. Pauli 2:0

Zum ersten Mal seit dem Saisonauftakt im DFB-Pokal (5:0 gegen Fünftligist Engers) blieb Eintracht Frankfurt ohne Gegentreffer und konnte so die Sieglosserie von vier Spielen beenden. Dank zweier Tore von Jonathan Burkardt – beim ersten profitierte der 25-jährige Stürmer von einem Goaliefehler – kam das Team von Trainer Dino Toppmöller zu einem 2:0-Sieg, für St. Pauli war es die fünfte Niederlage in Serie. Aurèle Amenda kam bei den Gastgebern nicht zum Einsatz.

Eintracht Frankfurt - St. Pauli 2:0 (1:0).
Tore: 35. Burkardt 1:0. 55. Burkardt 2:0.
Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Hamburg – Wolfsburg 0:1

Nach diesem Spielverlauf kann das Fazit nur lauten: Der Hamburger SV bringt sich selbst um den Sieg. So vergaben die Gastgeber um Miro Muheim mehrere gute Chancen, darunter einen Penalty von Ransdorf Königsdörffer, der mit einem schwachen Versuch an Wolfsburg-Goalie Kamil Grabara scheiterte. So blieb der Treffer von Adam Daghim in der 15. Minute der einzige des Spiels. Für Wolfsburg war es der erste Erfolg seit sechs Partien und erst der zweite in der laufenden Bundesliga-Saison.

Miro Muheims Freistoss landet am Pfosten.

Hamburger SV - Wolfsburg 0:1 (0:1).
Tor: 15. Daghim 0:1.
Bemerkungen: 46. Grabara (Wolfsburg) hält Penalty von Königsdörffer. Hamburger SV mit Muheim, ohne Hefti (verletzt).

Augsburg – Leipzig 0:6

Der FC Augsburg, bei dem Fabian Rieder nach einer guten Stunde ausgewechselt wurde und Cédric Zesiger lediglich auf der Bank sass, wurde von Leipzig komplett überfahren. Die Defensive des Teams von Sandro Wagner wirkte unsortiert und liess sich mehrmals auskontern, ausserdem sorgten auch Unsicherheiten von Goalie Finn Dahmen für die höchste Heimniederlage der Augsburger in der Bundesliga. Besonders beim 6:0-Sieg der Leipziger war auch die Tatsache, dass sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintrugen.

Augsburg - Leipzig 0:6 (0:4).
Tore: 10. Diomande 0:1. 18. Rômulo 0:2. 22. Nusa 0:3. 38. Baumgartner 0:4. 56. Ouédraogo 0:5. 65. Lukeba 0:6.
Bemerkungen: Augsburg mit Rieder (bis 65.), ohne Zesiger (Ersatz).

Hoffenheim – Heidenheim 3:1

Im Bundesliga-Kracher erleidet Heidenheim die sechste Niederlage im achten Saisonspiel. Nachdem das Hoffenheimer Offensivtrio bestehend aus Fisnik Asllani, Tim Lemperle und Andrej Kramaric die Gastgeber zu einer 3:0-Führung geschossen hatten, kam Heidenheim durch Stefan Schimmer lediglich zu einem Ehrentreffer.

Hoffenheim - Heidenheim 3:1 (2:0).
Tore: 18. Asllani 1:0. 45. Lemperle 2:0. 63. Kramaric 3:0. 75. Schimmer 3:1.

Premier League

Chelsea – Sunderland 1:2

Granit Xhaka und der AFC Sunderland reiten die Erfolgswelle weiter. Dank eines späten 2:1-Siegs an der Stamford Bridge mischt der Aufsteiger weiter in der Spitzengruppe der Premier League mit. Nachdem Alejandro Garnacho Chelsea bereits in der 4. Minute in Führung gebracht hatte, dauerte es nur eine gute Viertelstunde, bis Wilson Isidor für die Gäste ausglich. Danach sah es lange nach einem Unentschieden aus – bis der 20-jährige Joker Chemsdine Talbi in der 93. Minute das Siegtor für Sunderland erzielte.

Newcastle – Fulham 2:1

Auch im St. James' Park fiel der Siegtreffer erst in der Schlussphase. Dank eines Treffers von Bruno Guimarães setzte sich Newcastle United 2:1 gegen Fulham durch. Fabian Schär wurde in der 61. Minute eingewechselt.

Serie A

La Liga

Ligue 1

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
1 / 24
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
2024: Lamine Yamal (FC Barcelona).
quelle: keystone / manu fernandez
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest
2
Sturm sorgt für Schäden in der Schweiz – so geht es jetzt weiter
3
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
4
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
5
Ukraine meldet Einnahme von strategischem Punkt +++ Schwerer Raketenschlag auf Kiew
Meistkommentiert
1
Lionel Messi verlängert bei Inter Miami ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
3
Es. Ist. Fucking. Aus.
4
Plötzlich 1000 Franken mehr pro Monat: So dreist erhöht ein Immobilien-Riese die Mieten
5
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
Meistgeteilt
1
Neue Studie wirft Coop und Migros «Abzockerei» mit Bio-Produkten vor – so wehren sie sich
2
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
3
SNB ist offenbar aus Rio Tinto ausgestiegen
4
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
5
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
Suter trifft bei Kanterniederlage – Nashville gewinnt wieder – Fiala mit Assist
Pius Suter, 1 Tor, 1 Schuss, 1 Check, 12:56 TOI
Zur Story