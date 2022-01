Ohne Torhüter ins Spiel des Lebens? Die Komoren schöpfen wieder Hoffnung

«Wir haben bereits einen Feldspieler ausgewählt, der ins Tor stehen wird. Er hat im Training gezeigt, dass er auch als Goalie spielen kann», erklärte Komoren-Goalietrainer Jean-Daniel Padovani der BBC . Trainer Abdou liess verlauten, dass die Mannschaft bewiesen habe, dass die Kraft in der Einheit liege. «Sie setzt sich aus Spielern von allen vier Inseln zusammen. Alle Farben unserer Flagge sind in ihr vertreten. Das schweisst zusammen.»

«Wir versuchen alles in unserer Macht stehende, um Lösungen zu finden», erklärte Teammanager El-Hadad Himidi gestern in einem Video des Verbands bei Twitter: «Aber ohne unseren Trainer, ohne einige Schlüsselspieler und vor allem ohne unsere zwei verbliebenen Torhüter ist die Situation sehr kompliziert.»

Mit diesen 168 Athletinnen und Athleten will Swiss Olympic mindestens 15 Medaillen holen

168 Athleten und Athletinnen werden an den am 4. Februar in Peking beginnenden Olympischen Spielen die Schweiz vertreten. Das Mindestziel von Swiss Olympic ist laut Ralph Stöckli, dem Chef de Mission, die Egalisierung der 2018 in Pyeongchang gewonnenen 15 Medaillen.