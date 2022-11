Leverkusen feiert 3. Sieg in Serie – Leipzig kletert auf Rang 2

Leverkusen freut sich über den Sieg gegen Stuttgart. Bild: keystone

Leverkusen feiert 3. Sieg in Serie – Leipzig klettert auf Rang 2

Leverkusen – Stuttgart 2:0

Leverkusen kann erstmals in dieser Saison so etwas wie Schwung aufnehmen. Das 2:0 zuhause gegen Stuttgart ist der dritte Sieg in Folge für das Team von Xabi Alonso. Für die Tore sorgten Diaby und Tah.

Diaby macht das 1:0 für Leverkusen. Video: streamja

Leverkusen - Stuttgart 2:0 (1:0)

Tore: 30. Diaby 1:0. 82. Tah 2:0.

Hoffenheim – Wolfsburg 1:2

Nicht gut läuft es dem Zürcher Meistertrainer André Breitenreiter, der mit Hoffenheim gegen die formstarken Wolfsburger mit 1:2 verlor. Hoffenheim holte aus den letzten fünf Partien nur einen Punkt.

Ridle Baku macht das zweite Tor für Wolfsburg. Video: streamja

Hoffenheim - Wolfsburg 1:2 (1:1)

Tore: 42. Baumgartner 1:0. 45. Kabak (Eigentor) 1:1. 56. Baku 1:2.

Augsburg – Bochum 0:1

Eine schlimmere Serie weist derzeit in der Bundesliga nur Augsburg auf, das nach dem 0:1 gegen Bochum seit nunmehr sieben Partien auf einen Sieg wartet. Ruben Vargas wurde zwei Tage vor Beginn des Schweizer WM-Camps für Augsburg nach 27 Minuten eingewechselt und nach 77 Minuten wieder ersetzt.

Antwi-Adjei erzielt das einzige Tor des Spiels. Video: streamja

Augsburg - Bochum 0:1 (0:0)

Tor: 59. Antwi-Adjei 0:1.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (ab 27., bis 77.). 61. Berisha (Augsburg) verschiesst Penalty.

Hertha – Köln 2:0

Hertha Berlin kam nach drei Niederlage auch dank einem Treffer von Ex-YB-Stürmer Wilfried Kanga zum 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln und liegt nun über den Abstiegsrängen

Richter stellt auf 2:0 für Hertha. Video: streamja

Hertha Berlin - 1. FC Köln 2:0 (1:0)

Tore: 9. Kanga 1:0. 54. Richter 2:0.

Bremen – Leipzig 1:2

RB Leipzig holt sich vorerst der 2. Platz in der Bundesliga. Die Sachsen haben nach dem 2:1 in Bremen einen Punkt Reserve auf Union Berlin und Freiburg, die am Sonntag zum Abschluss der 15. Bundesliga-Runde aufeinandertreffen.

Leipzig kam dank einem Tor des Österreichers Xaver Schlager (70. zum 2:1) zum vierten Bundesligasieg in Folge. Seit Marco Rose Anfang September Trainer ist, hat der Champions-League-Achtelfinalist in der Liga nur einmal verloren.

Schlager bringt Leipzig zum zweiten Mal in Front. Video: streamja

Bremen - Leipzig 1:2 (0:1)

Tore: 13. André Silva 0:1. 57. Gross 1:1. 70. Schlager 1:2.