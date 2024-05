Der Held aus dem Rückspiel: Mats Hummels. Bild: www.imago-images.de

Borussia Dortmund gewinnt auch in Paris und steht im Final der Champions League!

Auch das Rückspiel endet mit einem 1:0-Erfolg für Borussia Dortmund über Paris Saint-Germain. Damit reisen Gregor Kobel und Co. nach London, wo am 1. Juni der Final der Champions League stattfindet – nicht ohne Glück, aber auch nicht unverdient.

Die riesige Sensation ist geschafft: In einer Saison, in der sich Borussia Dortmund in der Bundesliga von Enttäuschung zu Enttäuschung gehangelt hat, steht Schwarz-Gelb im Final der Champions League!

Die entscheidenden Szenen spielen sich kurz nach der Pause ab. Nach einer scharfen Hereingabe von Kylian Mbappé, die zweimal abgefälscht wird, kommt Warren Zaïre-Emery am langen Pfosten zur bisher besten Chance des Spiels. Der 18-Jährige – möglicherweise etwas überrascht – setzt den Schuss aber an den Pfosten. Es ist eine vergebene Chance, welcher die Pariser bereits wenige Augenblicke später hinterhertrauern.

Der einzige Treffer des Spiels. Video: SRF

Bei einem Eckball auf der anderen Seite verschafft sich Mats Hummels im Strafraum nämlich geschickt Platz und köpft zum 1:0 ein. Der BVB führt im Gesamtskore nach 50 Minuten des Rückspiels 2:0 gegen die favorisierten Franzosen. Nun geht es vor allem darum, diesen zu verteidigen und über die Zeit zu bringen.

Und dies gelingt den Gästen auch mit einer ordentlichen Portion Glück. PSG kommt nämlich zu einigen guten Chancen, nur will der Ball einfach nicht ins Tor. Gut zehn Minuten nach Hummels’ Treffer kommt Ramos zum Abschluss, doch der Ball geht übers Tor. Und kurz darauf scheitert Nuno Mendes mit einem Distanzschuss wie zuvor bereits Zaïre-Emery am Pfosten. Es ist – Hinspiel mitgezählt – bereits der vierte Aluminium-Treffer der Pariser, die um ihr Pech in keinster Weise zu beneiden sind.

Zumal kurz darauf auch noch hinzukommt, dass Torschütze Hummels den in den Strafraum drängenden Dembéle zwar foult, jedoch wenige Zentimeter vor dem Sechzehner, weshalb Schiedsrichter Daniele Orsato auf Freistoss entscheidet, statt auf den Penaltypunkt zu zeigen. Dieser führt ebenso wenig zum Torerfolg, wie die weiteren Versuche des Teams von Luis Enrique.

Einmal blocken die Dortmunder mehrere Schüsse nacheinander ab. Ein anderes Mal köpft Marquinhos knapp am Tor vorbei. Dann lenkt Gregor Kobel, der Zürcher Goalie des BVB, einen Schuss von Mbappé an die Oberkante der Latte und knallt auch der Distanzschuss von Vitinha ans Gebälk – es sind die Aluminum-Treffer fünf und sechs in den 180 Minuten der beiden Halbfinals.

Die vier Aluminium-Treffer der Pariser aus dem Rückspiel. Video: SRF

So steht Dortmund zum dritten Mal nach 1997 und 2013 im Final der Champions League, der wie vor elf Jahren in London stattfindet. Insgesamt ist der Erfolg des Bundesligisten etwas glücklich, aber nicht unverdient. Dominiert wird der BVB nur in der zweiten Halbzeit des Rückspiels, in welcher die Dortmunder ihren Vorsprung aus dem Hinspiel früh ausbauen konnten.

Der Gegner im Endspiel könnte erneut Bayern München heissen – oder aber Real Madrid. Das Rückspiel des zweiten Halbfinal-Duells findet am Mittwochabend statt. Derweil dürften die katarischen Investoren, deren Ziel seit dem Einstieg bei PSG im Jahr 2011 der Triumph in der Königsklasse ist, immer ungeduldiger werden.

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

48'000 Zuschauer. SR Orsato.

Tor: 50. Hummels 0:1.

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaïre-Emery (76. Lee Kang-In), Vitinha, Ruiz (63. Asensio); Dembélé, Gonçalo Ramos (63. Barcola), Mbappé.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho (67. Süle), Brandt (85. Nmecha), Adeyemi (56. Reus); Füllkrug.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Verwarnungen: 64. Sabitzer, 65. Hummels, 75. Dembélé, 84. Hakimi.