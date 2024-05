Casemiro wurde gestern zum Sinnbild der verkorksten United-Saison. Bild: www.imago-images.de

Manchester United wird zuerst von Crystal Palace und dann von Jamie Carragher zerlegt

Manchester United erlebte gegen Crystal Palace in einer ohnehin schon enttäuschenden Saison einen weiteren Negativhöhepunkt. Bei der 0:4-Niederlage fiel das Team von Erik ten Hag defensiv auseinander und der europäische Traum ins Wasser. Nun droht den Red Devils die schlechteste Premier-League-Saison aller Zeiten.

In den vergangenen Wochen erlebte Manchester United so etwas wie einen Höhenflug. Vier Spiele lang blieb das Team aus dem Norden Englands ohne Niederlage. Das ist zwar, verglichen mit einer Siegesserie, wie sie Leverkusen derzeit erlebt, nicht viel, in der verkorksten United-Saison 2023/24 aber immerhin die zweitlängste Serie der Ungeschlagenheit. Aus vier Spielen ohne Niederlage resultierten jedoch gerade mal sechs Punkte.

Crystal Palace fügte Manchster United eine bittere Niederlage zu. Bild: www.imago-images.de

«Es ist klar und offensichtlich – wir sind unterdurchschnittlich.» Erik ten Hag

In der gestrigen Partie gegen Crystal Palace riss diese Miniserie: Bereits nach 66 Minuten sahen die Red Devils ihre europäischen Träume angesichts des 0:4-Rückstands in immer weitere Ferne rücken. Im Rennen um einen Platz im internationalen Geschäft hat United als Tabellenachter nun denkbar schlechte Karten. Im Hinblick auf diese Ausgangslage fand der viel kritisierte Trainer Erik ten Hag deutliche Worte für die Leistung seines Teams: «Es ist klar und offensichtlich – wir sind unterdurchschnittlich.» Der Niederländer sprach gar von «der schlimmsten Niederlage der Saison.»

Casemiro als Sündenbock

«Das ist peinlich. Er muss vom Spielfeld verschwinden. Nichts ist schlimmer als Casemiro in der Innenverteidigung.» Jamie Carragher

Sinnbildlich für Manchester Uniteds Formsuche in der laufenden Spielzeit stand gestern Casemiro. Der Brasilianer musste in der Innenverteidigung ran, eine Position, die im offensichtlich nicht behagte. TV-Experte Jamie Carragher meinte nach der Partie zum Auftritt des 32-Jährigen, der sich mehrere Aussetzer leistete: «Das ist peinlich. Er muss vom Spielfeld verschwinden. Nichts ist schlimmer als Casemiro in der Innenverteidigung. Stellen Sie Wan-Bissaka in die Mitte und stellen Sie jemanden als Aussenverteidiger auf». Die britische Zeitung «The Telegraph» schlug in dieselbe Kerbe und nannte Casemiros Auftritt «Slapstick Defending».

Carragher ging gar noch weiter. Hätte der ehemalige Fussball-Profi bei Manchester United etwas zu sagen, würde er den Brasilianer in die Wüste schicken: «Er sollte darüber nachdenken, in die MLS oder nach Saudi-Arabien zu wechseln», sagte der Experte gegenüber Sky.

Der Grund, weshalb Casemiro überhaupt in der Verteidigung anzutreffen war, liegt im Verletzungspech, das Manchester United in dieser Saison heimsucht. Das gestrige Gespann Evans – Casemiro war die 14. Innenverteidiger-Kombination in der laufenden Saison. Ebenfalls sinnbildlich für Uniteds Glückslosigkeit: Casemiro traf zwei Mal – und beide Treffer wurden annulliert, einer aufgrund eines vorangegangenen Fouls, der andere wegen einer Abseits-Position.

Es droht die schlechteste Platzierung seit 30 Jahren

Wie schlecht es um den stolzen Traditionsklub steht, wird auch in den Statistiken deutlich. Mittlerweile stehen die Red Devils in der Premier League bei 13 Saisonniederlagen. Über alle Wettbewerbe hinweg mussten sie bisher 81 Gegentore hinnehmen – so viele wie letztmals in der Saison 1976/77.

Formuliert man es positiv, kann man aus den Statistiken aber auch herauslesen, wie erfolgreich der Klub in seiner Premier-League-Vergangenheit (seit 1992/93) war und wie hoch die Ansprüche deshalb sind. Das Team aus Nordengland hat noch nie eine Premier-League-Saison schlechter als auf dem siebten Tabellenplatz abgeschlossen.

Diesen «Absturz» auf den siebten Platz erlebte United in der Saison 2013/14, direkt nach dem Ende der erfolgreichen Ferguson-Ära, die 26 Jahre andauerte und dem Team 13 Premier-League-Titel bescherte. Punktemässig war die Saison 2021/22 die bisher schlechteste – die Red Devils holten damals 58 Punkte und den sechsten Schlussrang.

«Das ist eine der am schlechtesten trainierten Mannschaften in der Premier League, das ist eine Tatsache.» Jamie Carragher

Stand jetzt belegt Manchester United mit 54 Punkten den achten Tabellenrang und steuert damit auf die schlechteste Premier-League-Saison aller Zeiten zu. Geht es nach Carragher, hat der Trainer einen grossen Anteil am schlechten Abschneiden: «Das ist eine der am schlechtesten trainierten Mannschaften in der Premier League, das ist eine Tatsache. Ten Hag braucht Leistungen, er braucht den Glauben. Ich bin von einigen der besten Trainer trainiert worden, und vieles von dem, was ich hier sehe, ist einfach falsch», meinte er nach der Niederlage gegen Crystal Palace.

«Palace hat es wie ein Spiel von Männern gegen Jungs aussehen lassen.» Ashley Young

Ten Hag will United-Trainer bleiben

Ashley Young, ehemaliger Verteidiger von Everton United, fügte an: «Wenn sie so auftreten wie heute Abend, werden sie Europa verpassen. Es war eine Saison mit Höhen und Tiefen, aber heute Abend waren zu viele Spieler nicht auf dem richtigen Niveau. Palace hat es wie ein Spiel von Männern gegen Jungs aussehen lassen.»

Um wieder zum Positiven zu kommen: Noch bietet sich Manchester United die Chance, auch eine historisch schlechte Saison mit einem Titel zu krönen. Am 25. Mai treffen die Red Devils im Final des FA-Cup auf den Stadtrivalen Manchester City. Zeigt United Ende Mai einen Auftritt wie gegen Crystal Palace, droht dem Team von ten Hag aber ein Debakel.

Ob ten Hag der richtige Mann ist, um Manchester United wieder in die Spur zu bringen, wird von Fans und Experten immer wieder angezweifelt. Darauf angesprochen, ob er in der Lage sei, bei United einen Umbruch einzuleiten, meinte der 54-Jährige: «Absolut bin ich das. Wenn die richtigen Spieler verfügbar sind, dann haben wir einen guten Kader». Mit dieser Aussage entkräftete der Niederländer auch gleich die Gerüchte, dass er Tuchel in Bayern beerben könnte.

(kat)