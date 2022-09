Akanji und Sommer die Besten – das sind die Nati-Noten beim 2:1-Sieg gegen Spanien

Die Schweiz besiegt Spanien in der Nations League auswärts 2:1. Wer hat überzeugt? Wer muss sich bis zur WM noch verbessern? Die Einzelkritik.

Etienne Wuillemin / ch media

Die Noten der Nati beim 2:1-Sieg gegen Spanien 1 / 14 Die Noten der Nati beim 2:1-Sieg gegen Spanien quelle: www.imago-images.de / imago images

Ohne Bewertung:

Dan Ndoye: in der 68. Minute für Shaqiri eingewechselt.Denis Zakaria: in der 68. Minute für Sow eingewechselt.Michel Aebischer: in der 78. Minute für Vargas eingewechselt.Haris Seferovic: in der 85. Minute für Embolo eingewechselt. (aargauerzeitung.ch)