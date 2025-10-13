Kosovo siegt erneut gegen Schweden. Bild: keystone

Kosovo schlägt Schweden erneut + Deutschland siegt knapp + Island ärgert Frankreich

Schweden verliert auch das Heimspiel gegen Kosovo. Die Kosovaren bleiben somit der erste Verfolger der Schweizer Nationalmannschaft. Deutschland kommt in Nordirland zu einem 1:0 im Spitzenspiel seiner WM-Qualifikationsgruppe. Frankreich spielt in Island nur 2:2.

Gruppe B

Schweden – Kosovo 0:1

Kosovo bleibt der erste Verfolger der Schweiz in der WM-Qualifikation. Das Team von Nationalcoach Franco Foda gewann auch das zweite Duell mit Schweden. Auf den 2:0-Heimsieg im September liessen die Kosovaren diesmal in Göteborg ein 1:0 folgen.

Der formstarke 23-jährige Stürmer Fisnik Asllani von Hoffenheim traf in der 32. Minute. Kurz vor der Pause vergaben die Gäste eine exzellente Möglichkeit zum 2:0. Auch so reichte es aber zum Sieg.

Der Rückstand auf die Schweiz beträgt drei Punkte und zehn Tore. Im November bestreitet Fodas Truppe ihre letzten zwei Partien in Slowenien und daheim gegen die Schweiz.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Schweden - Kosovo 0:1 (0:1)

Göteborg. SR Makkelie (NED).

Tor: 32. Asllani 0:1.

Bemerkungen: Kosovo mit Hajrizi (Sion), ohne Saipi (Lugano/Ersatz).

So lief das Spiel der Schweiz: «Müssen im November nochmals Gas geben»: Die Schweiz lässt in Slowenien Punkte liegen

Gruppe A

Nordirland – Deutschland 0:1

Nick Woltemade gelang der 1:0-Siegtreffer in der 31. Minute mit der Schulter nach einem Eckball von David Raum. Für den Stürmer von Newcastle United war es im sechsten Länderspiel das erste Tor. Die Nordiren, die in der 14. Minute aus Offsideposition getroffen hatten, hielten kämpferisch dagegen und hatten nach der Pause die eine oder andere gute Torszene.

Mit dem Sieg bleibt Deutschland an der Spitze der Tabelle, punktgleich mit der Slowakei. Die Slowaken feiern einen 2:0-Heimsieg gegen Luxemburg. Deutschland und die Slowakei treffen zum Abschluss der Qualifikation am 17. November in Leipzig aufeinander. Zuvor spielt Deutschland in Luxemburg und die Slowakei daheim gegen Nordirland.

Nordirland - Deutschland 0:1 (0:1)

Belfast. - SR Manzano (ESP).

Tor: 31. Woltemade 0:1.

Slowakei - Luxemburg 2:0 (0:0)

Trnava. - SR Obrenovic (SLO).

Tore: 55. Obert 1:0. 72. Schranz 2:0.

Bemerkungen: Slowakei ohne Mraz (Servette). Luxemburg ohne Martins (Winterthur).

Gruppe D

Island – Frankreich 2:2

Frankreich verpasste ohne den verletzten Kylian Mbappé und zahlreiche weitere abwesende Topspieler den Sieg in Island. Zwar sorgten Christopher Nkunku und Jean-Philippe Mateta mit einem Doppelschlag nach etwas mehr als einer Stunde für die zwischenzeitliche Wende zum 2:1. Doch die Isländer glichen durch Kristian Hlynsson kurz darauf zum 2:2 aus. Die Franzosen haben als Tabellenführer noch drei Punkte Vorsprung auf die Ukraine (2:1 gegen Aserbaidschan).

Gruppe J

Wales – Belgien 2:4

Einen wichtigen Sieg feierte Belgien, das nach Rückstand in Wales mit 4:2 gewann. Kevin de Bruyne war dank zweier Penaltys Doppeltorschütze. Mit den drei Punkten distanzierte Belgien in der umkämpften Gruppe J nicht nur Wales, sondern überholte auch Nordmazedonien, das gegen Kasachstan nur 1:1 spielte.