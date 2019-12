Sport

Bundesliga: Breel Embolo schiesst Gladbach mit Riesenshow an die Spitze



Embolo schiesst Gladbach mit Riesenshow an die Spitze +++ Arsenal enttäuscht weiter

Serie A

Juventus – Sassuolo 2:2

Juventus Turin verpasst den Heimsieg gegen Sassuolo. Nachdem Innenverteidiger Bonucci die «alte Dame» in Führung brachte, konnte Jeremie Boga noch in der ersten Halbzeit mit einem wunderbaren Lupfer ausgleichen. Kaum war der zweite Durchgang angepfiffen, patzten innert Kürze der 20-jährige Matthijs De Ligt und der mehr als doppelt so alte Gianluigi Buffon. Juventus konnte nur noch mit dem 2:2 durch einen Penalty-Treffer von Cristiano Ronaldo reagieren.

Juventus Turin - Sassuolo 2:2 (1:1)

Tore: 20. Bonucci 1:0. 23. Boga 1:1. 47. Caputo 1:2. 68. Ronaldo (Foulpenalty) 2:2.

Inter – SPAL Ferrara 2:1

Inter schien daheim mit dem punktebedürftigen SPAL Ferrara lange Zeit nicht viel Federlesens zu machen. Der argentinische Stürmer Lautaro Martinez holte mit seinen Saisontoren Nummern 7 und 8 schon in der ersten Halbzeit einen 2:0-Vorsprung heraus. Aber SPAL verkürzte kurz nach der Pause, worauf der Favorit den knappen Vorsprung über die Zeit brachte. Immerhin gewährten die Interisti dem bescheidenen Gegner nach dem 2:1 keine weiteren guten Chancen mehr und überholten dank dem Sieg Juventus an der Tabellenspitze der Serie A.

Inter Mailand - SPAL Ferrara 2:1 (2:0)

Tore: 16. Martinez 1:0. 41. Martinez 2:0. 50. Valoti 2:1.

Premier League

Norwich – Arsenal 2:2

Arsenal ist in der Premier League weiter im Kriechgang. Das 2:2 bei Aufsteiger Norwich ist für die Gunners das sechste sieglose Meisterschaftsspiel in Folge. Arsenal hat nun viermal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Der letzte Sieg, ein 1:0 daheim gegen Bournemouth, datiert vom 6. Oktober. Im Spiel gegen Norwich traf Pierre-Emerick Aubameyang zum 1:0 und zum 2:2.

Unter dem neuen Trainer Fredrik Ljungberg kam Granit Xhaka über 90 Minuten zum Einsatz.

Norwich City - Arsenal 2:2 (2:1)

27'067 Zuschauer. -

Tore: 21. Pukki 1:0. 29. Aubameyang (Foulpenalty) 1:1. 45+2. Cantwell 2:1. 57. Aubameyang 2:2. -

Bemerkungen: Norwich City ohne Drmic und Klose, Arsenal mit Xhaka. (sda)

Bundesliga

Gladbach – Freiburg 4:2

Mit zwei selber erzielten und einem magistral vorbereiteten Tor ist Breel Embolo der Mann des Spiels bei Borussia Mönchengladbachs 4:2-Heimsieg gegen Freiburg. Gladbach überholt dank den drei Punkten Leipzig an der Tabellenspitze der Bundesliga wieder.

Nachdem es nach nur sechs Minuten zwischen den Gladbachern und den ebenfalls der Spitzengruppe der Bundesliga angehörenden Freiburgern 1:1 gestanden hatte, war der Auftakt der zweiten Halbzeit noch weit spektakulärer. In der 46. Minute erzielte Embolo, von Patrick Herrmann perfekt freigespielt, das 2:1. Drei Minuten später schoss der junge Basler einen Foulpenalty, den er selbst rausholte, an den Pfosten. Nach weiteren vier Minuten revanchierte sich Embolo mit einem entscheidenden Pass auf Herrmann. Nach 71 Minuten erzielte Embolo dann das siegsichernde 4:2.

Neben Embolo, der nach 84 Minuten ausgewechselt wurde, spielten mit Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria drei weitere Schweizer Nationalspieler über die gesamte Spielzeit.

Borussia Mönchengladbach - Freiburg 4:2 (1:1)

51'080 Zuschauer. -

Tore: 3. Thuram 1:0. 6. Schmid 1:1. 47. Embolo 2:1. 51. Herrmann 3:1. 58. Holer 3:2. 71. Embolo 4:2. -

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und bis 84. mit Embolo. 49. Embolo schiesst Foulpenalty an den Pfosten. (sda)

Primera Division

