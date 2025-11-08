Nebel
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Leader Thun schlägt Genf dank Freistoss-Tor in 90. Minute

Leonardo Bertone (FCT), laisse eclater sa joie, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le Servette FC, SFC, et le FC Thun, FCT, ce samedi 8 novembre 2025 au Stade De Geneve a Gen ...
Kurz vor Schluss zirkelte Thuns Leonardo Bertone den Ball über Servettes Mauer ins Netz.Bild: keystone

Perfekter Freistoss in der 90. Minute! Leader Thun siegt in Genf

Der FC Thun ist nicht zu bremsen. Der Leader kommt bei Servette zum sechsten Sieg in Folge. Der goldene Treffer fällt in der 90. Minute.
08.11.2025, 19:1408.11.2025, 22:37

Thun glaubt bis zum Schluss an den Sieg. Das macht auch die Stärke des erstaunlichen Aufsteigers aus. Nach einer guten Thuner Startphase, unter anderem mit zwei Penaltys, die durch den Videoschiedsrichter kassiert wurden, hatte Servette das Zepter in die Hand genommen und war näher an den drei Punkten, bis den Genfern scheinbar etwas die Luft ausging.

Die Schlussviertelstunde gehört wieder Thun. Das Team von Mauro Lustrinelli kam zu einigen guten Möglichkeiten, noch bevor Leonardo Bertone der siegbringende Schuss gelang. Der 31-Jährige erzielte mit einem direkt verwandelten Freistoss sein bereits fünftes Saisontor.

Der Siegtreffer von Leonardo Bertone.Video: SRF
«Ich hatte das Gefühl, dass ich den Freistoss nehmen muss und will. Dann treffe ich ihn schön und ich bin überglücklich.»
Thuns Siegtorschütze Leonardo Bertone

Servette, der Zweite der letzten Saison, der nun bereits 17 Punkte Rückstand auf Thun hat, verpasste es, in seiner besten Phase nach der Pause etwas Gewinnbringendes zu produzieren. Am nächsten dran war Alexis Antunes, dessen Tor in der 54. Minute wegen eines vorangegangenen Offsides von Miroslav Stevanovic annulliert wurde.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/blue Sport

Servette - Thun 0:1 (0:0)
6820 Zuschauer. SR Blanco.
Tor: 90. Bertone 0:1.
Servette: Mall; Mazikou, Rouiller, Bronn, Njoh; Douline; Stevanovic (92. Mráz), Fomba, Cognat (92. Guillemenot), Antunes (74. Morandi); Ayé.
Thun: Steffen; Dähler, Bamert, Bürki, Heule (66. Montolio); Bertone, Käit (46. Reichmuth); Roth (72. Labeau), Imeri (88. Fehr); Rastoder, Ibayi (72. Rupp).
Verwarnungen: 31. Fomba, 58. Antunes, 80. Bronn, 84. Morandi. (nih/sda)

Spätes Drama in der Super League: GC schlägt Winterthur und der FCZ dreht 0:2 gegen Luzern

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
Xhakas Sunderland-Märchen geht weiter: Der Aufsteiger punktet spät gegen Leader Arsenal
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
1 / 13
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
quelle: sofascore / sofascore
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Japan und der Krieg gegen die Bären – jetzt werden die Polizisten bewaffnet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Die Demokraten räumen ab – für Trump ist klar, weshalb er verloren hat
2
Alltags-Rezepte, die ich dauernd koche und die kaum 20 Minuten dauern
3
Dieser «Schweizer» Sportler verdient am meisten – und du kennst ihn nicht
4
Okay, bei diesen Autoaufklebern mussten auch wir lachen
5
Luftwaffe verliert dutzende Berufsmilitärpiloten
Meistkommentiert
1
«Ich gehe auch – alles ist vorbereitet»: Superreicher wehrt sich gegen Erb-Initiative
2
Juso-Chefin stellt Keller-Sutter zur Rede – die Bundespräsidentin nutzt die Steilvorlage
3
Ist sie irgendeine oder ist sie die Eine?
4
SBB zum Milliardenauftrag für Siemens: «Vorteilhaftestes Angebot eingereicht»
5
Gegner geben nicht auf – Bundesgericht muss über Zürcher Stadion entscheiden
Meistgeteilt
1
Oberstes US-Gericht stoppt Fortsetzung der Lebensmittelhilfen für arme Leute
2
Warum Schweizer Hockey-Stars in Finnland so beliebt sind
3
Die Republikaner fürchten die Zukunft ohne Trump
4
Louvre-Räuber fordert in Nachrichten 8 Millionen Euro für Juwel
5
Das Pariser Klimaschutz-Abkommen wird zehn Jahre alt – ein schonungsloses Fazit
Hischier von Puck am Kopf getroffen – Devils siegen zu Hause erneut
Nico Hischier, 3 Blocks, 20:01 TOI
Timo Meier, 6 Schüsse, 2 Checks, 20:36 TOI
Jonas Siegenthaler, 3 Blocks, 1 Check, 20:26 TOI
Zur Story