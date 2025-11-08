Kurz vor Schluss zirkelte Thuns Leonardo Bertone den Ball über Servettes Mauer ins Netz. Bild: keystone

Perfekter Freistoss in der 90. Minute! Leader Thun siegt in Genf

Der FC Thun ist nicht zu bremsen. Der Leader kommt bei Servette zum sechsten Sieg in Folge. Der goldene Treffer fällt in der 90. Minute.

Thun glaubt bis zum Schluss an den Sieg. Das macht auch die Stärke des erstaunlichen Aufsteigers aus. Nach einer guten Thuner Startphase, unter anderem mit zwei Penaltys, die durch den Videoschiedsrichter kassiert wurden, hatte Servette das Zepter in die Hand genommen und war näher an den drei Punkten, bis den Genfern scheinbar etwas die Luft ausging.

Die Schlussviertelstunde gehört wieder Thun. Das Team von Mauro Lustrinelli kam zu einigen guten Möglichkeiten, noch bevor Leonardo Bertone der siegbringende Schuss gelang. Der 31-Jährige erzielte mit einem direkt verwandelten Freistoss sein bereits fünftes Saisontor.

Der Siegtreffer von Leonardo Bertone. Video: SRF

«Ich hatte das Gefühl, dass ich den Freistoss nehmen muss und will. Dann treffe ich ihn schön und ich bin überglücklich.» Thuns Siegtorschütze Leonardo Bertone

Servette, der Zweite der letzten Saison, der nun bereits 17 Punkte Rückstand auf Thun hat, verpasste es, in seiner besten Phase nach der Pause etwas Gewinnbringendes zu produzieren. Am nächsten dran war Alexis Antunes, dessen Tor in der 54. Minute wegen eines vorangegangenen Offsides von Miroslav Stevanovic annulliert wurde.

Servette - Thun 0:1 (0:0)

6820 Zuschauer. SR Blanco.

Tor: 90. Bertone 0:1.

Servette: Mall; Mazikou, Rouiller, Bronn, Njoh; Douline; Stevanovic (92. Mráz), Fomba, Cognat (92. Guillemenot), Antunes (74. Morandi); Ayé.

Thun: Steffen; Dähler, Bamert, Bürki, Heule (66. Montolio); Bertone, Käit (46. Reichmuth); Roth (72. Labeau), Imeri (88. Fehr); Rastoder, Ibayi (72. Rupp).

Verwarnungen: 31. Fomba, 58. Antunes, 80. Bronn, 84. Morandi. (nih/sda)

Die Tabelle: