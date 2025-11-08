Nebel
Xhakas Sunderland punktet gegen Arsenal – Vargas und Embolo treffen

Sunderland&#039;s Granit Xhaka (left) instructs his team-mates ahead of a free-kick during the English Premier League soccer match between Arsenal and Sunderland, in Sunderland, England, Saturday Nov. ...
Granit Xhaka war gegen Arsenal auch in der Defensive gefragt. Bild: keystone

Xhakas Sunderland-Märchen geht weiter: Der Aufsteiger punktet spät gegen Leader Arsenal

08.11.2025, 17:2508.11.2025, 23:02
Inhaltsverzeichnis
Premier LeagueBundesligaSerie ALa LigaLigue 1

Premier League

Sunderland – Arsenal 2:2

Granit Xhaka bleibt mit Aufsteiger Sunderland im heimischen Stadium of Light auch gegen Ex-Klub Arsenal ungeschlagen. Ein Tor von Brian Brobbey in der 94. Minute versetzte die Fans der Black Cats in Ekstase und sorgte doch noch für einen Punktgewinn.

@skysportde Brian Brobbey trifft auf spektakuläre Art und Weise in der 90+4' Minute zum Ausgleich und schockt Tabellenführer Arsenal. 🤯⏰ #SkyPL #Brobbey #Sunderland #Arsenal #PremierLeague ♬ Originalton - SkySportDE
Der späte Ausgleich.

Sunderland war den Gunners statistisch über 90 Minuten deutlich unterlegen und hatte nur wenig vom Spiel. Dennoch erzielte Daniel Ballard im Trikot der Gastgeber den einzigen Treffer der ersten Halbzeit. Nach der Pause drehten Bukayo Saka und Leandro Trossard per sehenswertem Distanzschuss die Partie jedoch zugunsten des Leaders, der lange auf dem Weg zum elften Sieg in Serie war.

@skysportde Sunderland führt gegen den Tabellenführer 🔥 🚨 👉 Die Premier League live auf Sky! 🍿 💥 #SkyPL #SkyPremierLeague #Ballard #Arsenal #Sunderland ♬ Originalton - SkySportDE
Sunderlands Führungstreffer.

Granit Xhaka machte sich in Sunderlands Mittelfeld einmal mehr als Antreiber bemerkbar, war aber vor allem auch in der Defensive gefragt. Siebenmal klärte der Aggressivleader, der kurz vor der Pause Gelb sah, den Ball aus der Gefahrenzone. Dank des Punktgewinns stösst Sunderland vorübergehend auf Platz 3 vor, könnte am Sonntag aber noch von Liverpool oder Bournemouth überholt werden. Liverpool reicht auswärts bei Manchester City dafür ein Punkt, die Cherries müssten in Birmingham Aston Villa schlagen.

@skysportde Wow! Leandro Trossard packt gegen Sunderland ein Tor der Marke "Weltklasse" aus und trifft zum zwischenzeitlichen 2:1! 😍🔥 #SkyPL #Trossard #Arsenal #Sunderland #PremierLeague ♬ Originalton - SkySportDE
Der Treffer zum 2:1 von Leandro Trossard.

AFC Sunderland - Arsenal 2:2 (1:0).
Tore: 36. Ballard 1:0. 54. Saka 1:1. 74. Trossard 1:2. 94. Brobbey 2:2.
Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka.

«Wie ein zweiter Coach auf dem Platz»: Xhaka sorgt bei Sunderland für Glücksgefühle

Tottenham – Manchester United 2:2

Zum Auftakt des Premier-League-Spieltags boten Tottenham Hotspur und Manchester United ein echtes Spektakel. Nach einem Tor von Bryan Mbeumo in der 32. Minute hatten die Gäste lange geführt, bevor Mathys Tel und Richarlison die Partie zwischen der 84. und der 91. Minute zugunsten der Spurs drehten. Noch war die Messe aber nicht gelesen: Fünf Minuten später glich Matthijs de Ligt nach einem Eckball von Bruno Fernandes per Kopf aus und sicherte Manchester United, das nun seit fünf Spielen ungeschlagen ist, doch noch einen Punkt.

@skysportde Unfassbare Schlussminuten in London! 😱 Erst drehen die Spurs das Spiel, doch dann rettet de Ligt in der 90'+6 das Remis für Man United. #SkyPL #TOTMUN #Tottenham #ManUnited #MathysTel ♬ Originalton - SkySportDE
Die drei Tore in der Schlussphase.

Tottenham Hotspur - Manchester United 2:2 (0:1).
Tore: 32. Mbeumo 0:1. 84. Tel 1:1. 91. Richarlison 2:1. 96. De Ligt 2:2.​

Chelsea – Wolverhampton 3:0

Nachdem Chelsea in der ersten Halbzeit noch die Effizienz vermissen gelassen hatte, gaben sich die Blues gegen Schlusslicht Wolverhampton nach der Pause keine Blösse. Malo Gusto, João Pedro und Pedro Neto sorgten mit ihren Toren für einen verdienten 3:0-Sieg, mit welchem der Klub-Weltmeister den Abstand auf Arsenal auf sechs Punkte verkürzte und mindestens bis Sonntagnachmittag an Manchester City vorbeizog. Den zweiten Platz wird Chelsea aber entweder an die Skyblues oder deren Gegner Liverpool verlieren.

epa12512974 Chelsea&#039;s Pedro Neto (L) celebrates with his teammates after scoring the 3-0 goal during the English Premier League match between Chelsea FC and Wolverhampton Wanderers, in London, Br ...
Chelsea feiert einen ungefährdeten Sieg.Bild: keystone

Chelsea - Wolverhampton 3:0 (0:0).
Tore: 51. Gusto 1:0. 65. João Pedro 2:0. 73. Neto 3:0.

Bundesliga

Bayerns Rekordserie endet trotz Diaz-Traumtor – auch BVB patzt – Gladbach gewinnt Derby

Serie A

Parma – Milan 2:2

Sascha Britschgi ist in der 11. Runde der Serie A entscheidend am Punktgewinn von Parma gegen die AC Milan (2:2) beteiligt. Der Schweizer Rechtsverteidiger bereitet beide Tore der Gastgeber vor.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit eroberte Britschgi auf der rechten Seite den Ball und legte für den Spanier Bernabé auf, der herrlich zum 1:2 traf. Nach einer guten Stunde führte eine Flanke des Luzerners zum Kopfballtor von Enrico Del Prato.

Foto IPP/Felice De Martino Parma 08/11/2025 Calcio Campionato serie A 2025-2026 Parma - Milan Nella foto: Sascha Britschgi Italy Photo Press World Copyright Parma italy Italia ITALY PUBLICATIONxNOTxIN ...
Sascha Britschgi glänzte gegen die AC Milan.Bild: www.imago-images.de

Die Mailänder mit dem für die letzten Minuten eingewechselten Zachary Athekame waren durch Tore von Alexis Saelemaekers und Rafael Leão in der ersten halben Stunde mit 2:0 in Führung gegangen.

Parma - AC Milan 2:2 (1:2).
Tore: 12. Saelemaekers 0:1. 25. Leão 0:2. 45. Bernabé 1:2. 62. Del Prato 2:2.
Bemerkungen: Parma mit Britschgi. Milan mit Athekame (ab 87.), ohne Jashari (Ersatz).

Juventus – Torino 0:0

Das Turiner Derby endet torlos. Obwohl Juventus die besseren Chancen und fast 75 Prozent Ballbesitz hatte, gelang dem Team von Luciano Spalletti gegen den FC Torino kein Treffer. Wie schon unter der Woche beim 1:1-Unentschieden gegen Sporting in der Champions League muss sich die alte Dame also mit einem Punkt zufriedengeben.

Juventus Turin – FC Torino 0:0.

epa12512754 Juventus&#039; Hhephren Thuram (L) reacts after the Italian Serie A soccer match between Juventus FC and Torino FC in Turin, Italy, 08 November 2025. EPA/Alessandro Di Marco
Nach dem 0:0 im Derby waren beide Seiten enttäuscht.Bild: keystone

La Liga

Sevilla – Osasuna 1:0

Ruben Vargas erzielt in der spanischen Meisterschaft seinen dritten Saisontreffer. Der Schweizer Internationale trifft im Heimspiel gegen Osasuna in der 51. Minute mittels Penalty zum 1:0-Sieg. Die Andalusier beendeten dank Vargas eine Serie von drei Niederlagen. Neben dem früheren Augsburger stand auch Djibril Sow für Sevilla in der Startformation.

epa12512411 Sevilla&#039;s Ruben Vargas celebrates scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Sevilla FC and CA Osasuna, in Seville, Spain, 08 November 2025. EPA/Julio Munoz
Ruben Vargas schoss Sevilla zum Sieg.Bild: keystone

Sevilla - Osasuna 1:0 (0:0).
Tor: 51. Vargas (Penalty) 1:0.
Bemerkungen: Sevilla mit Vargas (bis 86.) und Sow (bis 65.).

Ligue 1

Paris FC – Stade Rennes 0:1

Breel Embolo hat Rennes in der Ligue 1 im Auswärtsspiel gegen den Paris FC am Freitagabend zum Sieg geschossen. Der Schweizer Nationalstürmer erzielte in der 81. Minute, 15 Minuten nach seiner Einwechslung, mit einem platzierten Flachschuss den einzigen Treffer der Begegnung. Es war für Embolo im neunten Spiel für Rennes das dritte Tor. Sein Team gewann zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft zwei Partien in Folge.

Paris FC - Rennes J12 Ligue 1 McDonald s 7 novembre 2025 Breel Embolo Paris FC - Rennes J12 Ligue 1 McDonald s au stade Jean Bouin Ã Paris, le 7 novembre 2025. Paris FC vs. Rennes Matchday 12 of Ligue ...
Bild: www.imago-images.de

Paris FC - Rennes 0:1 (0:0).
Tor: 81. Embolo 0:1.
Bemerkungen: Rennes mit Embolo (ab 66.). (nih/sda)

Themen
