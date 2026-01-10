Wrexham jubelt nach dem Sieg gegen Nottingham Forest. Bild: keystone

Drama im FA Cup: Premier-Leaguist Nottingham verliert gegen Hollywood-Klub Wrexham

Sensation im FA Cup: Nottingham Forest verliert bei Championship-Vertreter Wrexham. Das Überraschungsteam mit den prominenten Klubbesitzern Ryan Reynolds und Rob McElhenney konnte sich im Elfmeterschiessen durchsetzen.

Es ist nicht die Saison von Nottingham Forest. Das Überraschungsteam der letzten Saison ist in der Premier League in den Abstiegskampf verwickelt und nun blamierte sich Nottingham auch noch im FA Cup beim zweitligisten AFC Wrexham.

Die beiden Teams lieferten sich in der dritten Runde einen harten Kampf und der Championship-Aufsteiger konnte in der 74. Minute vermeintlich vorentscheidend mit 3:1 in Führung gehen. Innerhalb von 13 Minuten konnte Callum Hudson-Odoi das Spiel mit einem Doppelpack ausgleichen und rettete sein Team in die Verlängerung. Erst in der 69. Minute wurde der 25-Jährige für den Schweizer Nationalspieler Dan Ndoye eingewechselt.

In der Verlängerung fiel aber kein Treffer und so musste das Pokalspiel vom Punkt aus entschieden werden. Im Elfmeterschiessen wurde dann Wrexham-Torhüter Arthur Okonkwo zum grossen Helden. Der 24-Jährige konnte zwei Elfmetern parieren und hexte sein Team somit in die nächste Runde.

Wrexham befindet sich seit einigen Jahren im Aufwind. Im November 2020 übernahmen die beiden prominenten US-Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney den englischen Klub und kauften den Verein ein Jahr später für rund 2,8 Millionen Euro.

Weltweit bekannt wurde der Klub nach der Doku-Serie «Welcome to Wrexham», welche von Reynolds und McElhenney produziert wurde. Zuletzt stieg Wrexham drei Jahre hintereinander auf und steht in der zweithöchsten englischen Liga aktuell auf dem neunten Platz. (riz)