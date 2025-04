Die Besitzer freuen sich über den Aufstieg in die zweite englische Liga: Rob McElhenney und Ryan Reynolds (r.). Bild: www.imago-images.de

«Welcome to Wrexham»: Hollywood-Klub steigt in England wieder auf

Die Schauspieler Rob McElhenney und Ryan Reynolds haben Grund zur Freude: Ihr Klub Wrexham ist erneut aufgestiegen. Die Premier League kommt immer näher.

Der walisische Traditionsklub AFC Wrexham hat seinen beeindruckenden Aufstiegslauf fortgesetzt: Am Samstag sicherte sich das Team durch ein 3:0 (2:0) gegen Charlton Athletic den direkten Aufstieg in die Championship. Vor den Augen der prominenten Klubbesitzer Ryan Reynolds und Rob McElhenney gelang am vorletzten Spieltag der drittklassigen League One der dritte Aufstieg in Folge.

Mit 89 Punkten liegt Wrexham hinter dem souveränen Meister Birmingham City (102 Zähler) auf Platz zwei. Damit ist der Verein nicht mehr von den direkten Aufstiegsrängen zu verdrängen. Erstmals seit 1982 sind die «Roten Drachen» wieder zweitklassig – die Premier League ist damit nur noch einen weiteren Aufstieg entfernt.

Wrexhams Tour durch die USA

Vor zwei Jahren war Wrexham nach 15 Jahren Abwesenheit in den englischen Profifussball zurückgekehrt. Nach dem Aufstieg in die League One geht es für den Klub nun weiter nach oben. Die Übernahme durch die prominenten US-Schauspieler Reynolds und McElhenney war im November 2020 durch eine Abstimmung der Vereinsmitglieder beschlossen worden, 2021 erfolgte der offizielle Kauf für rund 2,8 Millionen Euro.

Seither hat das öffentliche Interesse an Wrexham stark zugenommen. Die von Reynolds und McElhenney produzierte Doku-Serie «Welcome to Wrexham» machte den Klub weltweit bekannt. Bereits im vergangenen Sommer tourte Wrexham durch die USA und trat dort in Testspielen unter anderem gegen Manchester United und den FC Chelsea an. (nih/t-online)