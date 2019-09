Sport

Fussball

Champions League: 0:0 zwischen Dortmund und Barcelona, Liverpool verliert



Bild: EPA

Dortmund mit 0:0 gegen Barça schlecht bedient – Liverpool verliert – Seferovic trifft

Gruppe E

Napoli – Liverpool 2:0

Einen Fehlstart erlebte Titelverteidiger Liverpool. Die Reds, bei denen Xherdan Shaqiri in den Schlussminuten zum Einsatz kam, unterlagen auswärts bei Napoli zum Start mit 0:2. Dries Mertens per Foulpenalty in der 82. Minute und Fernando Llorente (92.) in der Nachspielzeit brachten Napoli den Sieg. Für die Italiener ist es auch eine Art Wiedergutmachung für das bittere 0:1 in Liverpool im letzten Gruppenspiel der Vorsaison, das für das Team die Verbannung in die Europa League bedeutet hatte.

Salzburg – Genk 6:2

Salzburg feiert seine Champions-League-Premiere mit einem Kantersieg. Sie schiessen Genk gleich mit 6:2 ab. Überragende Figur ist der erst 19-jährige norwegische Stürmer Erling Braut Haland, der in der ersten Halbzeit einen Hattrick erzielt.

Telegramme:

Napoli - Liverpool 2:0 (0:0)

SR Brych (GER).

Tore: 82. Mertens (Foulpenalty) 1:0. 92. Llorente 2:0.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan (75. Elmas), Fabian Ruiz, Insigne (66. Zielinski); Mertens, Lozano (69. Llorente).

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Milner (66. Wijnaldum), Henderson (87. Shaqiri), Fabinho; Salah, Firmino, Mané.

Bemerkungen: Napoli ohne Hysaj (verletzt). Liverpool ohne Becker, Origi und Keita (alle verletzt).

Salzburg - Genk 6:2 (5:1)

SR Zwayer (GER).

Tore: 2. Haland 1:0. 34. Haland 2:0. 36. Hwang 3:0. 40. Lucumi 3:1. 45. Haland 4:1. 45. Szoboszlai 5:1. 52. Samata 5:2. 66. Ulmer 6:2.

Gruppe F

Inter – Slavia Prag 1:1

Slavia Prag startet mit einem Punktegewinn auswärts gegen Inter Mailand in die sogenannte «Todesgruppe». Die Italiener kontrollieren in der ersten Halbzeit das Geschehen, zeigen aber mangelhafte Effizienz. Nach der Pause dreht Prag auf, und geht in der 64. Minute durch Peter Olayinka verdient in Führung.

Doch die lange Nachspielzeit (acht Minuten!) spielt den Hausherren in die Karten. In der 92. Minute erzielt Nicolo Barella tatsächlich noch den Ausgleich.

Dortmund – Barcelona 0:0

>> Hier gibt's den Liveticker zum Nachlesen.



Der Ärger über die Punkteteilungen zum Auftakt dürfte bei Dortmunds Trainer Lucien Favre gross sein. Sein Team hätte im Duell mit dem spanischen Riesen Barcelona mehr verdient, als die Punkteteilung. Nur vermochte der BVB die guten Möglichkeiten, die ihnen die wenig stilsichere Abwehr der Katalanen offerierte, nicht auszunutzen. Allen voran Captain und Leitfigur Marco Reus sündigte im Duell mit Landsmann und Barça-Goalie Marc-Andre ter Stegen.



Sogar einen Penalty, den Nelson Semedo nach einer Stunde mit einem Foul an Jadon Sancho verursacht hatte, konnte Reus nicht zur Dortmunder Führung nutzen. Es war der dritte Penalty in Folge, den der BVB in der Champions League verschossen hat. Beim FC Barcelona kam mit Ausnahme von Ter Stegen kaum ein Spieler richtig auf Betriebstemperatur. Die BVB-Abwehr um den Schweizer Internationalen Manuel Akanji und Goalie Roman Bürki wurden nicht im erwarteten Ausmass gefordert. Erst die Einwechslung des zuletzt an der Wade verletzten Superstars Lionel Messi in der 59. Minute brachte etwas Leben in die Reihen der Katalanen.

Telegramme

Inter Mailand - Slavia Prag 1:1 (0:0)

SR Buquet (FRA).

Tore: 54. Olayinka 0:1. 93. Barella 1:1.

Inter Mailand: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Brozovic (71. Barella); Candreva (49. Lazaro), Sensi, Gagliardini, Asamoah; Martinez (72. Politano), Lukaku.

Bemerkungen: 92. Sensi schiesst Freistoss an die Latte.

Borussia Dortmund - Barcelona 0:0

SR Hategan (ROU). - 69'099 Zuschauer.

Borussia Dortmund: Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Hazard (73. Brandt); Alcacer (87. Bruun Larsen).

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba (40. Sergi Roberto); De Jong, Busquets (60. Rakitic), Arthur; Fati (59. Messi), Luis Suarez, Griezmann.

Bemerkungen: Borussia Dortmund ohne Schulz, Piszczek und Hitz (alle verletzt). Barcelona ohne Umtiti und Dembélé (beide verletzt). 57. Reus scheitert mit Foulpenalty an ter Stegen.

Gruppe G

Lyon – Zenit 1:1

Lyon und Zenit St.Petersburg trennen sich zum Auftakt der diesjährigen Champions-League-Saison mit einem 1:1-Remis. Die Franzosen sind über weite Strecken spielbestimmend, müssen aber kurz vor der Pause das 0:1 durch Sardar Azmoun hinnehmen. In der zweiten Halbzeit werden die Lyoner Bemühungen doch noch belohnt: Memphis Depay verwandelt einen Foulpenalty zum 1:1-Schlussstand.

Benfica – Leipzig 1:2

Haris Seferovic wusste bei Benfica Lissabon Einfluss zu nehmen. Der 27-Jährige, der im Duell mit RB Leipzig in der 76. Minute eingewechselt wurde, traf acht Minuten später zum 1:2. Die Heimniederlage zum Auftakt konnte Seferovic allerdings auch nicht verhindern. Die beiden Tore für die Deutschen erzielte Timo Werner.

Telegramme

Lyon - Zenit St. Petersburg 1:1 (0:1)

SR Oliver (ENG).

Tore: 41. Azmoun 0:1. 51. Depay (Foulpenalty) 1:1.

Benfica Lissabon - RB Leipzig 1:2 (0:0)

SR Sidiropoulos (GRE).

Tore: 69. Werner 0:1. 79. Werner 0:2. 84. Seferovic 1:2.

Bemerkungen: Benfica Lissabon mit Seferovic (ab 76.). Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Gruppe H

Ajax – Lille 3:0

Der letztjährige Halbfinalist Ajax gibt sich zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison keine Blösse. Zuhause gegen Lille feiern sie einen diskussionslosen 3:0-Sieg. Mit Quincy Promes, Nicolas Tagliafico und Edson Alvarez tragen sich drei verschiedene Torschützen in die Skorerliste ein.

Bild: EPA

Chelsea – Valencia 0:1

Nach Liverpool muss auch Chelsea eine Auftakt-Niederlage in die Champions-League-Saison hinnehmen. Die «Blues» unterliegen vor eigenem Anhang Valencia mit 0:1. Die Niederlage ist umso bitterer, weil Ross Barkley in der 88. Minute einen Penalty verschiesst. Den Siegtreffer für Valencia erzielt Rodrigo in der 74. Minute.

Telegramme:

Chelsea - Valencia 0:1 (0:0)

SR Cakir (TUR).

Tor: 74. Rodrigo 0:1.

Chelsea: Kepa; Zouma (73. Giroud), Christensen, Tomori; Azpilicueta, Kovacic (80. Barkley), Jorginho, Alonso; Mount (16. Pedro), Willian; Abraham.

Bemerkungen: Chelsea ohne Loftus-Cheek, Rüdiger, Van Ginkel und Emerson (alle verletzt). 88. Barkley verschiesst Penalty.

Ajax Amsterdam - Lille 3:0 (1:0)

SR Jovanovic (SRB).

Tore: 18. Promes 1:0. 50. Alvarez 2:0. 62. Tagliafico 3:0. (abu/sda)

Abonniere unseren Newsletter