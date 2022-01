Union Berlin jubelt über den Führungstreffer durch Max Kruse. Bild: keystone

Fischers Union stösst Gladbach noch tiefer in die Krise + BVB schlägt Hoffenheim glücklich

Gladbach – Union Berlin 1:2

Borussia Mönchengladbach ist immer tiefer in der Krise. Wenige Tage nach dem Cup-Out gegen Hannover musste sich das Team von Adi Hütter in der Bundesliga zuhause gegen Union Berlin mit 1:2 geschlagen geben. Während es für Gladbach die fünfte Niederlage in den letzten sieben Ligaspielen ist, liegt Urs Fischers Union nun sensationell auf einem Champions-League-Platz.

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin 1:2 (1:1)

Tore: 18. Kruse (Handspenalty) 0:1. 40. Koné 1:1. 84. Kruse 1:2.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und Embolo.

Denis Zakaria verschuldet einen Penalty – Max Kruse versenkt diesen. Video: streamja

Breel Embolo leitet stark ein, Kouadio Koné macht den Ausgleich. Video: streamja

Max Kruse macht mit seinem zweiten Treffer das 2:1. Video: streamja

Hoffenheim – Dortmund 2:3

Borussia Dortmund hat in Hoffenheim einen knappen Sieg feiern können. Das Team von Marco Rose setzte sich in einem schwierigen Spiel mit 3:2 durch. Damit bleibt der BVB einigermassen an Meister Bayern dran, der bei einem Spiel weniger drei Punkte Vorsprung hat.

Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:3 (1:1)

Tore: 6. Haaland 0:1. 45. Kramaric 1:1. 58. Reus 1:2. 66. Raum (Eigentor) 1:3. 77. Rutter 2:3.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel und bis 83. mit Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

Erling Haaland mit der frühen Führung für Dortmund. Video: streamja

Andrej Kramaric gleicht kurz vor der Pause aus. Video: streamja

Marco Reus bringt Dortmund zum zweiten Mal in Führung. Video: streamja

David Raum will klären, trifft aber ins eigene Tor. Video: streamja

Georginio Rutter lässt Hoffenheim nochmals hoffen. Video: streamja

Leverkusen – Augsburg 5:1

Keine Blösse gab sich derweil Gerardo Seoanes Leverkusen. Der Tabellendritte kanterte Augsburg mit 5:1 nieder. Matchwinner war dabei Moussa Diaby, der einen Hattrick verbuchen konnte.

Bayer Leverkusen - Augsburg 5:1 (2:0)

Tore: 9. Bellarabi 1:0. 24. 24. Diaby 2:0. 63. Maier 2:1. 65. Diaby 3:1. 69. Diaby 4:1. 81. Alario 5:1.

Bemerkungen: Augsburg bis 46. mit Vargas, ab 46. mit Zeqiri.

Karim Bellarabi trifft aus spitzen Winkel zum 1:0. Video: streamja

Moussa Diaby erhöht für Leverkusen. Video: streamja

Arne Maier kann für die Gäste verkürzen. Video: streamja

Moussa Diaby macht seinen zweiten persönlichen Treffer zum 3:1. Video: streamja

Moussa Diaby vollendet seinen Hattrick. Video: streamja

Lucas Alario macht herrlich das 5:1. Video: streamja

Freiburg – Stuttgart 2:0

Der SC Freiburg bleibt weiterhin eine der positiven Überraschungen der Saison. Gegen Stuttgart gab es einen souveränen 2:0-Heimsieg. Der Rückstand auf einen Champions-League-Platz beträgt somit nur gerade einen Punkt.

Freiburg - Vfb Stuttgart 2:0 (1:0)

Tore: 37. Ito (Eigentor) 1:0. 72. Schade 2:0.

Hiroki Ito lenkt den Ball unglücklich ins eigene Tor ab. Video: streamja

Kevin Schade sorgt für die Vorentscheidung. Video: streamja

Fürth – Mainz 2:1

Aufsteiger Fürth hat gegen Mainz seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Jeremy Dudziak und Stefan Bell erzielten die beiden Tore für das Schlusslicht, der Mainzer Anschlusstreffer durch Karim Onisiwo fiel erst spät in der Nachspielzeit. Dank diesen drei Punkten machte Fürth im Abstiegskampf etwas Boden gut, liegt aber noch satte neun Punkte hinter dem Relegationsplatz.

Greuther Fürth - Mainz 2:1 (1:0)

Tore: 12. Dudziak 1:0. 66. Bell (Eigentor) 2:0. 93. Onisiwo 2:1. -

Bemerkung: Mainz bis 80. mit Widmer.

Jeremy Dudziak bringt Fürth in Führung. Video: streamja

Stefan Bell lenkt den Ball ins eigene Tor. Video: streamja

Der Anschlusstreffer durch Karim Onisiwo kommt zu spät. Video: streamja