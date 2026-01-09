Kevin Behrens rastete bei einem Testspiel aus. Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

«Du kleine Missgeburt»: Kevin Behrens greift bei Lugano-Testspiel eigenen Mitspieler an

Lugano bereitet sich in Spanien aktuell auf den Start der Rückrunde vor. Beim Testspiel gegen Viktoria Pilsen sorgte Kevin Behrens für einen Skandal, als er Mitspieler Georgios Koutsias attackierte.

Kevin Behrens rastet beim Testspiel zwischen Lugano und Viktioria Pilsen aus dem Nichts komplett aus. Nachdem der Deutsche in der 51. Minute noch den ersten Treffer für die Tessiner erzielt hat, brennen bei Behrens etwas mehr als zwanzig Minuten die Sicherungen durch.

Zunächst wird Georgios Koutsias eingewechselt und klatscht auch mit Behrens ab – kurz diskutieren die beiden und der Grieche läuft weiter. Als das Spiel dann weitergeht, scheint Behrens etwas gar nicht zu passen. Der 34-Jährige rennt auf seinen Mitspieler zu, schubst ihn zu Boden und beleidigt ihn: «Du kleine Missgeburt, sei leise!»

Das Spiel wird sofort wieder unterbrochen und der wütende Behrens zeigt an, dass er ausgewechselt werden möchte. In den Videoaufnahmen ist zu hören, wie eine Person auf Englisch ruft: «Was ist das Problem?» Wer es war, ist nicht zu erkennen, auch ist noch unklar, warum es zu dieser kuriosen Auseinandersetzung kam. Wie der Blick berichtet, wird der FC Lugano noch am Freitagnachmittag eine Stellungnahme zu diesem Vorfall abgeben.

Bereit im September 2024 sorgte Behrens, damals noch Spieler beim VfL Wolfsburg, für einen Eklat. Damals fuhr er einen Fan an, der ein Trikot mit regenbogenfarbenem Logo signiert haben wollte: «So eine schwule Scheisse unterschreibe ich nicht.» Das Trikot wurde wohlgemerkt vom Klub selbst verkauft.

Bereits bei Wolfsburg sorgte Behrens für negative Schlagzeilen. Bild: www.imago-images.de

Das Testspiel, das dreimal 45 Minuten dauerte, endete schlussendlich mit 4:2 für Viktoria Pilsen. Den zweiten Treffer für die Tessiner erzielte Claudio Cassano. (riz)