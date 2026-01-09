wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Kevin Behrens rastet bei einem Testspiel komplett aus

From left, Kevin Behrens (LUG), Abdoulaye Diaby (GC), during the Super League soccer match FC Lugano against Grasshopper Club ZUErich, at the Cornaredo Stadium in Lugano, Saturday, 27 September, 2025. ...
Kevin Behrens rastete bei einem Testspiel aus.Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

«Du kleine Missgeburt»: Kevin Behrens greift bei Lugano-Testspiel eigenen Mitspieler an

Lugano bereitet sich in Spanien aktuell auf den Start der Rückrunde vor. Beim Testspiel gegen Viktoria Pilsen sorgte Kevin Behrens für einen Skandal, als er Mitspieler Georgios Koutsias attackierte.
09.01.2026, 14:0809.01.2026, 14:08

Kevin Behrens rastet beim Testspiel zwischen Lugano und Viktioria Pilsen aus dem Nichts komplett aus. Nachdem der Deutsche in der 51. Minute noch den ersten Treffer für die Tessiner erzielt hat, brennen bei Behrens etwas mehr als zwanzig Minuten die Sicherungen durch.

Zunächst wird Georgios Koutsias eingewechselt und klatscht auch mit Behrens ab – kurz diskutieren die beiden und der Grieche läuft weiter. Als das Spiel dann weitergeht, scheint Behrens etwas gar nicht zu passen. Der 34-Jährige rennt auf seinen Mitspieler zu, schubst ihn zu Boden und beleidigt ihn: «Du kleine Missgeburt, sei leise!»

Das Spiel wird sofort wieder unterbrochen und der wütende Behrens zeigt an, dass er ausgewechselt werden möchte. In den Videoaufnahmen ist zu hören, wie eine Person auf Englisch ruft: «Was ist das Problem?» Wer es war, ist nicht zu erkennen, auch ist noch unklar, warum es zu dieser kuriosen Auseinandersetzung kam. Wie der Blick berichtet, wird der FC Lugano noch am Freitagnachmittag eine Stellungnahme zu diesem Vorfall abgeben.

Bereit im September 2024 sorgte Behrens, damals noch Spieler beim VfL Wolfsburg, für einen Eklat. Damals fuhr er einen Fan an, der ein Trikot mit regenbogenfarbenem Logo signiert haben wollte: «So eine schwule Scheisse unterschreibe ich nicht.» Das Trikot wurde wohlgemerkt vom Klub selbst verkauft.

06.04.2025, xtgx, Fussball 1. Bundesliga, 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg emspor, v.l. Kevin Behrens Wolfsburg, 17 Ersatzspieler DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENC ...
Bereits bei Wolfsburg sorgte Behrens für negative Schlagzeilen.Bild: www.imago-images.de

Das Testspiel, das dreimal 45 Minuten dauerte, endete schlussendlich mit 4:2 für Viktoria Pilsen. Den zweiten Treffer für die Tessiner erzielte Claudio Cassano. (riz)

ManUnited-Coach trainiert nun seine Zwillinge – die für unterschiedliche Länder spielen
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der beste Spieler von jedem Super-League-Team gemäss «EA FC 26»
1 / 14
Der beste Spieler von jedem Super-League-Team gemäss «EA FC 26»

Xherdan Shaqiri

Position: Offensives Mittelfeld
Verein: FC Basel
Rating: 78
quelle: keystone / georgios kefalas
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir machen das Nonsense-Quiz mit der Schweizer Frauen Fussball-Nati
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
60 Tage Arbeit und 36 Millionen Liter Wasser: Die Zahlen hinter dem Skifest in Adelboden
Ein Tag Riesenslalom, ein Tag Slalom: Am Wochenende steht Adelboden 48 Stunden lang im Fokus der Skiwelt. Dass die Fahrer am «Chuenisbärgli» Jahr für Jahr beste Bedingungen vorfinden, ist Pistenchef Toni Hari und seiner Crew zu verdanken.
Noch einmal der Schnellste sein – und Marco Odermatt zieht am «Chuenisbärgli» mit dem bisherigen Rekordmann Ingemar Stenmark (5 Siege) gleich. Ein Schweizer mit den meisten Riesenslalom-Siegen auf «seinem» Hang? Adelboden-Pistenchef Toni Hari hätte sicher nichts dagegen.
Zur Story