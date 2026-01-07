Darren Fletcher übernimmt vorübergehend als Trainer von Manchester United. Bild: www.imago-images.de

ManUnited-Coach trainiert nun seine Zwillinge – die für unterschiedliche Länder spielen

Nach der Entlassung von Ruben Amorim ist Darren Fletcher interimsweise Trainer von Manchester United. Der langjährige Spieler der Red Devils könnte mit seinen beiden Söhnen Geschichte schreiben.

Darren Fletcher dürfte vielen Fussballfans noch ein Begriff sein. Der 41-jährige Schotte wechselte mit 17 in die Juniorenabteilung von Manchester United und absolvierte bis 2015 342 Pflichtspiele für den Klub. Er wurde fünfmal englischer Meister und gewann 2007/08 die Champions League. Nun übernimmt er nach der Entlassung von Ruben Amorim ad interim den Trainerposten bei den Red Devils.

Wenn Fletcher am heutigen Mittwochabend im Premier-League-Spiel in Burnley an der Seite steht, wird dies aus zwei Gründen besonders sein. Einerseits dürfte es für den bisherigen U18-Coach des Klubs eine grosse Ehre sein, als Trainer für Manchester United zu fungieren – auch wenn es vorerst nur für kurze Zeit ist. Andererseits stehen auch seine beiden Söhne im Kader: die Zwillinge Jack und Tyler Fletcher.

Jack Fletcher. Bild: www.imago-images.de

Tyler Fletcher. Bild: www.imago-images.de

Beide spielen normalerweise für die U21 in der Junioren-Premier-League und sind dort gesetzt. Zuletzt rutschten sie aufgrund der Afrika-Cup-Absenzen aber ins Profikader des englischen Rekordmeisters. Dreimal standen die 18-Jährigen unter Amorim gemeinsam im Kader, zum Einsatz kam aber erst Jack Fletcher. Der offensive Mittelfeldspieler wurde gegen Aston Villa (1:2) vor Weihnachten in der Schlussphase eingewechselt, gegen Newcastle (1:0) sowie Wolverhampton (1:1) kam er jeweils zur Pause. Gegen Leeds sass er wie sein Bruder, der im zentralen Mittelfeld zu Hause ist, jedoch nur auf der Bank.

Nun könnten Jack und Tyler Fletcher erstmals gemeinsam auf dem Feld stehen, sollte ihr Vater ihnen die Chance geben. Damit würde die Familie Fletcher Geschichte schreiben. Zwar gab es in der Premier League schon Trainer, die ihre Söhne aufstellten. So zum Beispiel Harry Redknapp mit Sohn Jamie, Brian Clough mit Nigel oder Sir Alex Ferguson, unter dem Sohn Darren bei ManUnited auflief. Dass ein Vater aber gleich zwei seiner Nachfahren in einem Premier-League-Spiel aufstellt, gab es noch nie.

Darren Fletcher nach dem Gewinn der Meisterschaft 2008/09 mit seinen damals zweijährigen Söhnen Jack und Tyler. Bild: imago

Kurios bei den Zwillingsbrüdern ist ihre Wahl des Nationalteams. Während die in Manchester geborenen Jack und Tyler zwar beim selben Klub unter Vertrag stehen, läuft ersterer für England auf. Viermal spielte er bereits für die U19. Sein Bruder Tyler trägt hingegen Schottlands Trikot, in dem Darren Fletcher 81 Länderspiele absolvierte. Neunmal stand er schon für die U19 Schottlands im Einsatz. Im November trafen die Zwillingsbrüder gar aufeinander: Jack siegte mit England 4:0 und erzielte dabei ein Tor.

Nun träumen Jack und Tyler Fletcher aber von einem gemeinsamen Auftritt bei den Profis – und ihr Vater könnte dafür sorgen. Dessen Aufgabe ist es jedoch erst einmal, Manchester United nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen auf Kurs in Richtung Europacup zu halten. Wie lange Fletcher, der auch schon als Techniktrainer und unter Ole Gunnar Solskjaer als Co-Trainer bei den Red Devils fungierte, an der Seitenlinie steht, ist noch unklar. Angeblich sei der englische Rekordmeister auf der Suche nach einem Trainer, der bis Saisonende übernimmt, bevor dann eine langfristige Lösung vorgestellt wird.