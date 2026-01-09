Nico Hischier am Bully mit Superstar Sidney Crosby. Bild: www.imago-images.de

Unglücklicher Abend für Niederreiter – «Swiss Devils» weiterhin in der Krise

Pittsburgh Penguins – New Jersey Devils 4:1

Nico Hischier: 3 Schüsse, 1 Block, 1 Checks, TOI: 20:47

Timo Meier: 3 Schüsse, 2 Blocks, 1 Checks, TOI: 16:25

Jonas Siegenthaler: 1 Schuss, 3 Blocks, TOI: 22:56



Zwei Tage nach der historischen 0:9-Pleite kassieren die New Jersey Devils den nächsten Dämpfer im Kampf um die NHL-Playoffs. Das Team um Captain Nico Hischier unterliegt in Pittsburgh 1:4.

Dabei führte New Jersey zur ersten Pause noch 1:0. «Wir sind eigentlich ganz gut gestartet und waren läuferisch gut unterwegs», sagte Devils-Stürmer Timo Meier gegenüber dem offiziellen NHL-Kanal. «Im zweiten Drittel haben sie das Spiel mehr und mehr an sich gerissen, und wir sind dabei in alte, schlechte Gewohnheiten zurückgefallen.» Der Appenzeller blieb wie seine Schweizer Teamkollegen Nico Hischier und Jonas Siegenthaler ohne Skorerpunkt.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Der Rückstand der Devils auf einen Playoff-Platz ist auf vier Punkte angewachsen. Nach 44 von 82 Spielen der Regular Season droht New Jersey den Anschluss zu verlieren.

Winnipeg Jets – Edmonton Oilers 3:4

Nino Niederreiter: 3 Schüsse, TOI: 14:43

Noch schlechter präsentiert sich die Lage von Nino Niederreiter mit Winnipeg. Die Jets belegen im Westen mit lediglich 15 Siegen aus 42 Spielen den letzten Platz. Dies trotz eines verheissungsvollen Saisonstarts mit nur einer Niederlage aus den ersten sechs Partien.

In der Nacht auf Freitag setzte es für das Team des Bündners eine weitere bittere Niederlage ab. Trotz einer 3:1-Führung nach dem ersten Drittel verlor Winnipeg das Heimspiel gegen die Edmonton Oilers 3:4. Niederreiter sass beim entscheidenden Treffer der Gäste knapp zehn Minuten vor Schluss auf der Strafbank, nachdem er den Puck über die Bande ins Publikum befördert hatte. Es war bereits die zweite Strafe der Partie für Niederreiter. Im ersten Drittel musste der 33-Jährige nach einem Stockschlag gegen Connor McDavid in die Kühlbock.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Nashville Predators – New York Islanders 2:1 n. P.

Roman Josi: 4 Schüsse, 3 Blocks, TOI: 23:11

Aufwärtstrend hingegen bei Roman Josi und Nashville. Nach einer nahezu hoffnungslosen Ausgangslage mischen die Predators wieder im Playoff-Rennen mit. Seit der Captain Ende November nach einmonatiger Pause wegen eines Handbruchs ins Team zurückgekehrt ist, zeigen die Predators konstantere Leistungen. Nach dem 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen gegen die New York Islanders beträgt der Rückstand auf einen Wildcard-Platz nur noch zwei Punkte.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Vegas Golden Knights – Columbus Blue Jackets 5:3

Akira Schmid: 21 Saves, Fangquote: 91,3 Prozent, TOI: 51:29

Beim 5:3-Sieg der Vegas Golden Knights wurde Akira Schmid bereits nach etwas mehr als acht Minuten eingewechselt. Carter Hart verletzte sich beim ersten Gegentreffer und musste danach das Eisfeld verlassen. Zuletzt befanden sich die Golden Knights in einer Krise und kassierten fünf Niederlagen in Serie. (riz/sda)