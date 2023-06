Kai Havertz bleibt nach der Pleite gegen Kolumbien nur die Enttäuschung. Bild: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

So lacht das Internet über die deutsche Fussball-Nati nach der nächsten Pleite

Deutschland verliert das Freundschaftsspiel gegen Kolumbien mit 0:2 und rutscht in eine echte Krise. Die DFB-Elf wird auf Twitter mit Häme übergossen.

In weniger als einem Jahr beginnt die Fussball-Europameisterschaft in Deutschland. Doch der bereits qualifizierte Gastgeber befindet sich noch überhaupt nicht in Form. Nach einem Unentschieden gegen die Ukraine und einer Niederlage gegen Polen setzte es gestern Abend in Gelsenkirchen ein 0:2 gegen Kolumbien ab.

Damit ist Flicks Ausbeute als Bundestrainer bei 1,79 Punkten pro Spiel angelangt. Schlechter war in der Geschichte der deutschen Mannschaft nur Erich Ribbeck. Und wer den Schaden hat, der braucht für den Spott nicht zu sorgen. Das macht das Internet.

(abu)