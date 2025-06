Nach der kommenden Saison wird Lara Gut-Behrami ihre Karriere beenden. Bild: keystone

«Putzfrau werde ich sicher nicht»: Lara Gut-Behrami verrät, wann sie zurücktritt

Lara Gut-Behrami hat über ihre private und sportliche Zukunft gesprochen. Nach der kommenden Saison wird sie ihre Karriere wahrscheinlich beenden.

Die Schweizer Skifahrerin Lara Gut-Behrami war am Dienstagabend zu Gast bei einer Veranstaltung von Finanz und Wirtschaft und äusserte sich dabei auch über ihre Zukunft. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, sprach die 34-Jährige sehr ausführlich über das kommende Karriereende und erklärte, dass die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo im kommenden Februar definitiv das letzte grosse Highlight ihrer sportlichen Karriere werden.

Seit 2018 sind Valon Behrmai und Lara Gut-Behrami ein Paar. Bild: KEYSTONE

Danach möchte sich Gut-Behrami auch um die Familienplanung kümmern: «Ich weiss nicht, was es heisst, Mami zu sein, aber ich weiss, was es heisst, Profisportlerin zu sein.» Für die zweifache Gesamtweltcupsiegerin ist es nicht vorstellbar, gleichzeitig Mutter und Spitzensportlerin zu sein. Etwas ist für den Ski-Star bereits klar: «Putzfrau werde ich sicher nicht.»

Gut-Behramis Ehemann Valon Behrami hat wohl eine Offerte als Sportdirektor bei Watford angenommen und wird deshalb nach London ziehen. Die Skifahrerin wird in Zukunft ebenfalls in der Hauptstadt Grossbritanniens wohnhaft sein, sus logistischen Gründen bleibt sie bis zum Saisonende aber noch im jetzigen Wohnort Udine. So kann die Tessinerin zwischen den Rennen im Winter immer wieder nach Hause reisen.

Insgesamt gewann Gut-Behrami in ihrer Karriere bisher 48-Weltcuprennen und sammelte an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen zwölf Medaillen. Seit 2018 ist sie mit dem ehemaligen Fussballer Valon Behrami verheiratet. (riz)