Gewinnen die Schweizerinnen auch gegen die Türkei? Live im Stream

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Am Dienstag steht für das Schweizer Frauen-Nationalteam das dritte Spiel im Rahmen der WM-Qualifikation an. In Zürich trifft das Team von Rafel Navarro auf die Türkei. Wie die Schweizerinnen haben auch die Osteuropäerinnen die ersten beiden Spiele gewonnen. Dennoch ist die SFV-Auswahl der Favorit. Anpfiff im Letzigrund ist um 19.00 Uhr.

Am Samstag steht in Sinop die gleiche Affiche an. Die beiden Partien dürften über den Sieg in der Gruppe 2 der Liga B entscheiden und damit darüber, wer in den Playoffs die auf dem Papier leichteren Gegner erhält. Zudem steigt der Gruppensieger in die Liga A der Nations League auf. (riz/sda)