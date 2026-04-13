Patrick Fischer reiste mit gefälschten Covid-Zertifikat an die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Patrick Fischer: Impfgegner und Urkundenfälscher

Ungewöhnliches öffentliches Geständnis von Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer: Er gibt zu, dass er mit gefälschtem Impfzertifikat zu den Olympischen Spielen von 2022 nach Peking eingereist ist.

Klaus Zaugg Folge mir

Mehr «Schweiz»

Ein Wahnsinn. Die Covid-Vorschriften für die Einreise zu den Spielen in Peking waren extrem streng. Bereits Wochen vor der Abreise wurden online persönliche Gesundheitsdaten eingefordert. Eine Einreise ohne Impfung und mit gefälschtem Zertifikat in ein Land mit einem autoritären System – eigentlich völlig undenkbar. Im Falle einer Entdeckung wären die Folgen unabsehbar gewesen.

Und nun gesteht Patrick Fischer offiziell den damaligen Sündenfall. Juristisch handelt es sich um eine Urkundenfälschung. Einerseits können wir uns so tief, wie wir es vermögen, vor seinem Mut zum Bekenntnis verneigen. Aber andererseits stellt sich eben auch die Frage, ob einer aus persönlichen Befindlichkeiten (die zu respektieren sind) die ganze Olympia-Expedition seines Teams in Frage stellen kann. Es ist offen, welche Folgen es gehabt hätte, wenn der Betrug vor Ort aufgeflogen wäre. Ein Ausschluss des Teams aus dem Turnier ist zumindest nicht vollständig auszuschliessen. Wir wollen nicht grübeln.

Die delikate Angelegenheit zeigt eines: Patrick Fischer ist eben eine aussergewöhnliche Persönlichkeit. Vielleicht ist ja nur einer, der so ins Risiko geht, auch dazu in der Lage, unsere Nationalmannschaft dreimal in den WM-Final zu führen.