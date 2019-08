Sport

Fussball

Champions-League-Qualifikation: Basel verliert gegen LASK und spielt EL



Champions League, 3. Qualirunde, Rückspiel Karabach – APOEL 0:2 (0:1), Hinspiel: 2:1 Dynamo Kiev – Brügge 3:3 (1:1), Hinspiel: 0:1 Kopenhagen – Roter Stern 1:2nP (1:1), Hinspiel: 1:1 Ferencvaros – Zagreb 0:4 (0:1), Hinspiel: 1:1 Ajax – PAOK 3:2 (1:1), Hinspiel: 2:2 Celtic – Cluj 3:4 (0:1), Hinspiel: 1:1 Porto – Krasnodar 2:3 (0:3), Hinspiel: 1:0

Bild: EPA

Basel verliert gegen Linz und muss in die Europa League – YB trifft auf Roter Stern

Trotz einer Steigerung im Vergleich zum Hinspiel ist der FC Basel gegen LASK Linz aus der Champions-League-Qualifikation ausgeschieden. Nach dem 1:2 in Basel verloren die Basler das Rückspiel in Linz nach zwei späten Gegentoren 1:3.

Das Linzer 1:0 nach einer Stunde wurde Reinhold Ranftl gutgeschrieben, im Prinzip war es aber ein Eigentor. Verteidiger Raoul Petretta hatte Ranftls Hereingabe unhaltbar abgefälscht.

Aus und Ende auf der Gugl!

Unsere Athletiker besiegen den FC Basel 1893 mit 3:1! Mit einem Gesamtscore von 5:2 steigen die schwarz-weißen ins Play-off der UEFA Champions League auf! 🔥⚫️⚪️

SUPER LASKLER 🙌🏽 pic.twitter.com/BArNVL1l0k — LASK (@LASK_Official) August 13, 2019

Die Linzer Führung veränderte die Ausgangslage nicht grundlegend, denn Basel hätte so oder so zwei Tore schiessen müssen. Die Physiognomie des Spiels veränderte das unglückliche Tor jedoch für eine Weile stark. Nach dem Gegentor bauten die Basler ab und wirkten eine Viertelstunde lang wieder so hilflos wie im Match in Basel. Dennoch kamen sie noch einmal auf.

«Ich bin enttäuscht, dass wir das nicht gepackt haben. Wir wollten unbedingt in die Champions League. Wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen. Wir hatten das Glück nicht auf unserer Seite, der Ball wollte nicht rein. Wir haben probiert, aber wir wussten, dass LASK dann hinten bunkert. Wir sollten aber keine Ausreden suchen.»

Eines der nötigen Tore glückte ihnen nach 80 Minuten zum 1:1, als Kemal Ademi eine Hereingabe von Silvan Widmer verwertete. Hierauf kam die Linzer Mannschaft ins Schwimmen. Aber das 2:1, das die Verlängerung bedeutet hätte, gelang den Baslern nicht. Sie versuchten noch offensiver zu spielen und gingen jedes Risiko ein. Die alles klar machenden Gegentore in der 89. und in der 94. Minute waren nicht unlogisch.

«Im ersten Spiel hatten wir nicht die richtige Präsenz und dann reicht es nichts. Das haben wir verpennt. Wir haben heute besser gespielt als letzte Woche, hatten aber auch etwas Pech. Wir trafen die Latte, erhielten einen klaren Penalty nicht und das erste Gegentor war sehr unglücklich. Wir versuchten ruhig zu bleiben. Jetzt nehmen wir halt die Europa League mit.»

Die Basler müssen sich mit Blick auf die 180 Minuten eingestehen, dass sie im Hinspiel gescheitert sind, nicht eigentlich in Linz. Denn in der ersten Halbzeit des Auswärtsspiels hätten sie mehrfach treffen können.

Das Gleichgewicht der grossen Chancen wurde kurz vor der Pause gestört, als der junge aserbaidschanische Schiedsrichter Aliyar Aghajew den Baslern einen Foulpenalty verwehrte. Valentin Stocker hatte den Ball vor der Torlinie verfehlt, wurde danach aber, als das Spiel noch lief, von Goalie Schlager mit gestrecktem Bein gefällt. Das Foul war unstrittig, der Pfiff blieb aus.

Die Tore

Das Telegramm

LASK - Basel 3:1 (0:0)

14'000 Zuschauer. - SR Aghajew (AZE).

Tore: 59. Petretta (Eigentor) 1:0. 80. Ademi (Stocker) 1:1. 89. Goiginger 2:1. 94. Raguz 3:1.

LASK: Schlager; Wiesinger, Trauner, Pogatetz; Ranftl, Michorl, Holland, Renner; Goiginger (94. Sabitzer), Klauss (87. Raguz), Tetteh (76. Frieser).

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Petretta; Balanta (86. Pululu), Frei; Zuffi (55. Bua); Stocker, Ademi, Okafor (65. Campo).

Bemerkungen: LASK Linz ohne Ramsebner, Benkö und Oh (alle verletzt). Basel ohne Van Wolfswinkel, Xhaka und Kuzmanovic (alle verletzt). 11. Kopfball-Aufsetzer von Ademi an die Latte.

Verwarnungen: 52. Ranftl (Foul). 64. Stocker (Foul).

YB trifft auf Belgrad

Die Young Boys treffen in der Playoffs für die Gruppenphase der Champions League auf Roter Stern Belgrad. Die Serben setzten sich in der 3. Qualifikationsrunde gegen den FC Kopenhagen nach Penaltyschiessen durch.

Wie schon in Belgrad trennten sich die beiden Mannschaften auch in Kopenhagen mit 1:1. Die Gastgeber konnten lange Zeit in Überzahl spielen, profitierten davon aber nicht. Im Penaltyschiessen vergaben die Dänen zwei Matchbälle. Schliesslich brachte der 22. Penalty die Entscheidung. Der 20-jährige Jonas Older Wind, der den allerersten Elfmeter noch verwandelt hatte, scheiterte mit dem entscheidenden Versuch.

Porto ausgeschieden

Der FC Porto verpasste erstmals seit 2010 die Gruppenphase der Champions League. Der Zweite der letzten portugiesischen Meisterschaft scheiterte an den Russen von Krasnodar. Nachdem sich Porto auswärts mit dem 1:0-Sieg eine hervorragende Ausgangslage geschaffen hatte, verlor es daheim 2:3. Nach 34 Minuten stand es 0:3. In der zweiten Hälfte machte es Porto dank Toren in der 57. und 76. Minute nochmals spannend. (abu/sda)

