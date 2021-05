Sport

Fussball

Bundesliga: Werder Bremen ist neben Schalke der zweite Absteiger



Bremen steigt ab ++ Köln rettet sich in die Relegation ++ Lewandowski knackt Müller-Rekord

Schalke wird von einem anderen Traditionsklub in der 2. Bundesliga begleitet: Werder Bremen verliert gegen Gladbach 2:4 und wird von Köln, das sich gegen Schalke zu einem 1:0 müht, auf den 17. Platz verwiesen.

Bremen – Gladbach 2:4

Werder Bremen ist neben Schalke der zweite Bundesliga-Absteiger der Saison. Das Team des für den letzten Spieltag eingesprungenen Trainers Thomas Schaaf präsentiert sich gegen Borussia Mönchengladbach zunächst so desolat wie zuletzt bereits in den vorangegangenen Spielen. Lars Sindl trifft früh zum 1:0 für die Gäste, nach der Pause erhöhen Marcus Thuram, Ramy Bensebaini und Florian Neuhaus auf 4:0.

Die beiden Bremer Anschlusstreffer durch Milos Rashica und Niklas Füllkrug kommen zu spät – Bremen muss zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den bitteren Gang in die 2. Liga antreten. Seit der Gründung der Bundesliga hat Werder Bremen 56 Saisons im Oberhaus gespielt, mehr als jeder andere Klub. Einzig in der Saison 1980/81 gehörten die Hanseaten nicht dazu.

Köln – Schalke 1:0

Lange hatte Köln wie der sichere Absteiger ausgesehen. Trotz grosser Überlegenheit will das Runde im Duell gegen Schalke zunächst einfach nicht ins Eckige. In der 71. Minute jubelt der «Effzeh» dann endlich, doch der Treffer von Sebastian Andersson wird wegen eines vorangegangenen Foulspiels aberkannt. In der Folge drückt Köln auf den dringend benötigten Sieg und wird in der 86. Minute belohnt. Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw trifft zum 1:0 und schiesst seinen Klub damit in die Relegation.

Stuttgart – Bielefeld 0:2

Arminia Bielefeld rettet sich mit einem 2:0-Sieg beim VfB Stuttgart eigenständig vor dem Abstieg. Den erlösenden ersten Treffer für den Aufsteiger erzielt Fabian Klos per Penalty nach etwas mehr als einer Stunde, nachdem sich Stuttgarts Naouirou Ahamada einen haarsträubenden Fehler geleistet hat. Wenig später legt Ritsu Doan nach und sichert der Arminia so endgültig den Klassenerhalt.

Union Berlin – Leipzig 2:1

Urs Fischers Union Berlin sichert mit einem Last-Minute-Sieg gegen Vizemeister RB Leipzig gerade den Einzug in die Conference League. Max Kruse trifft in der 92. Minute zum viel umjubelten 2:1. Während Union in der nächsten Saison also erstmals europäisch spielt, hat Gladbach trotz des 4:2-Siegs in Bremen das Nachsehen.

Dortmund – Leverkusen 3:1

Borussia Dortmund beendet eine schwierige Saison mit einem 3:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen. Erling Haaland bringt den BVB früh in Führung, Marco Reus erhöht kurz nach der Pause auf 2:0 für die Schwarz-Gelben. Haaland trifft in der 84. Minute mit seinem 27. Saisontor noch zum 3:0, Roman Bürki musste sich wenig später durch einen Penalty von Lars Bender doch noch geschlagen geben. Manuel Akanji wird in der 63. Minute nach ordentlicher Leistung durch Mats Hummels ersetzt.

Bayern – Augsburg 5:2

Meister Bayern München schlägt den FC Augsburg im letzten Saisonspiel souverän mit 5:2. Robert Lewandowski knackt dabei den ewigen Torrekord der Bundesliga, als er kurz vor Schluss seinen 41. Saisontreffer erzielt und Gerd Müller damit ein- für allemal hinter sich lässt. Die weiteren Bayern-Tore erzielen Serge Gnabry, Joshua Kimmich und Kingsley Coman, ausserdem trifft Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw ins eigene Netz.

Bei den Bayern werden David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martinez sowie Trainer Hansi Flick offiziell verabschiedet. Vor allem bei Boateng eine emotionale Sache, dem längjährigen Verteidiger kullern bei der Auswechslung die Tränen über di e Wangen.

Die Tabelle:

