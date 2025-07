Hat Vingegaard noch eine Chance gegen Pogacar oder ist die Tour entschieden?

Materialschlacht an der Tour de France – was ein Team alles dabei hat

«Natürlich ist der Rückstand in der Gesamtwertung gross. Aber wir bleiben kämpferisch», kündigte Visma-Boss Niermann an. Noch bleibt der Weg nach Paris weit. Doch wenn Tadej Pogacar auch heute wieder deutlich schneller ist als Jonas Vingegaard, hindert ihn wohl nur noch ein Sturz am vierten Gesamtsieg nach 2020, 2021 und 2024.

Vingegaard ist immer noch der zweitbeste Fahrer dieser Tour de France. Aber bemerkenswert war, wie er in der zweiten Hälfte des Anstiegs nach Hautacam langsamer war als Fahrer hinter ihm. Visma-Lease a Bike hat sich mit der offensiven Fahrweise vielleicht selber einen Stecken in die Speichen gehalten.

Auch gestern in der ersten Pyrenäen-Etappe lautete der Plan, das Rennen so hart wie möglich zu machen. «Das haben wir geschafft, aber leider musste Matteo Jorgenson früh abreissen lassen», sagte Vingegaards sportlicher Leiter Grischa Niermann. «Danach haben wir das Tempo etwas gedrosselt, aber das Ziel war immer noch, dass Jonas im Schlussaufstieg attackiert. Dort war jedoch Pogacar eindeutig der Stärkste.»

Womöglich haben Vingegaard und seine Mannschaft Visma-Lease a Bike in den ersten eineinhalb Wochen der Rundfahrt zu viel Kraft verschleudert. Die Taktik war es, Pogacar schon in den Flachetappen herauszufordern, ihn müde zu fahren.

Kurz versuchte er es. Doch rasch sah Jonas Vingegaard ein, dass es keinen Wert hatte, sich mit aller Kraft ans Hinterrad von Tadej Pogacar zu heften. Der Weltmeister war früh weg in der Schlusssteigung hinauf nach Hautacam, in der 12. Etappe der Tour de France.

