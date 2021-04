Historischer Sieg: Atalanta wirft Juve aus Titelrennen +++ Dortmund schlägt Bremen

So stehen die Chancen, dass Hischier, Josi und Co. die Nati an der WM verstärken

Die Eishockey-WM in Riga beginnt dieses Jahr später als gewohnt. Das Turnier startet erst am 21. Mai – sind also umso mehr NHL-Spieler mit dabei? Vermutlich nicht. Die NHL-Saison dauert auch etwas länger als gewohnt. Ursprünglich hätte die Regular Season am achten Mai vorbei sein sollen, nun wurde sie aufgrund der langen Quarantäne der Vancouver Canucks bis am 19. Mai verlängert – fünf Tage vor WM-Start. Davon ist bislang aber nur die kanadische North Divison betroffen.

Dennoch rechnet man beim …