Das 2. Wunder von Bern blieb aus – Gänsehaut-Momente gab es trotzdem

Und gut möglich, dass es morgen Nachmittag noch einen weiteren Gänsehaut-Moment gibt: Um 15 Uhr will sich die Nati auf dem Bundesplatz in Bern noch mit einem offiziellen Event bei den Fans bedanken. (abu)

Und dann der Moment, den es so auf diesem Niveau wohl noch selten gegeben hat: Als die Schweizerinnen nach viel Applaus und Wellen vor dem eigenen Anhang in die Garderobe verschwinden wollen, stehen die Spanierinnen Spalier. Der Weltmeister zollte der tapfer kämpfenden Nati Respekt und die Spielerin beglückwünschten und bedankten sich noch einmal gegenseitig für diesen speziellen Abend vor gewaltiger Kulisse.

Der Traum war gross, die Hürde noch grösser: Im EM-Viertelfinal vor eigenem Anhang die Weltmeisterinnen aus Spanien bezwingen und so ein Märchen schreiben. Es wäre in Wankdorf das 2. Wunder von Bern gewesen, nach dem legendären WM-Final von 1954, wo Deutschland an gleicher Stelle das favorisierte Ungarn bezwang.

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt beim Paragliden in Italien

Der österreichische Stratosphärenspringer Felix Baumgartner ist im italienischen Porto Sant'Elpidio an der Adriaküste in den Marken mit einem motorisierten Gleitschirm krankheitsbedingt abgestürzt und gestorben. Er fiel in einen Swimmingpool einer Ferienanlage. Red Bull hat am Donnerstagabend gegenüber dem österreichischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen ORF den Tod des Sportlers bestätigt.