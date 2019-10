Sport

Fussball

Marko Raguz' kurioses Tor für LASK +++ Inter bleibt an Juventus dran



Bild: AP

Ein Tor wie dieses hast du noch nie gesehen +++ Inter bleibt dank Spektakel an Juve dran

England

Manchester United – Liverpool, 17.30 Uhr

Deutschland

Köln – Paderborn, 15.30 Uhr

Hoffenheim – Schalke, 18 Uhr

Italien

Sassuolo – Inter 3:4

Inter Mailand bleibt der härteste Rivale von Juventus Turin in der italienischen Meisterschaft. In der 8. Runde siegten die Interisti in Sassuolo 4:3.

Der Argentinier Lautaro Martinez brachte Inter in der Provinzstadt Sassuolo bei Modena schon nach zwei Minuten in Führung. Vorentscheidend waren aber die beiden Tore von Neuzugang Romelu Lukaku kurz der der Pause zum 2:1 und zum 3:1. Das 3:1 erzielte der Belgier auf Foulpenalty. In der zweiten Halbzeit machte sich auch Martinez - und ebenfalls per Foulpenalty - zum Doppeltorschützen. In der 81. Minute kam Sassuolo auf 3:4 heran, sodass sich die Mailänder doch noch gegen einen Punktverlust wehren mussten. In der verbleibenden Zeit geriet Inters Tor jedoch nicht in Gefahr.

Sassuolo - Inter Mailand 3:4 (1:3)

Tore: 2. Martinez 0:1. 16. Berardi 1:1. 38. Lukaku 1:2. 45. Lukaku (Foulpenalty) 1:3. 71. Martinez (Foulpenalty) 1:4. 74. Caputo 2:4. 81. Boga 3:4.

Milan – Lecce, 20.45 Uhr

Bonus

In Österreich kam der Linzer ASK gestern zu einem deutlichen 7:2-Sieg gegen Mattersburg. Dabei schoss Marko Raguz ein Tor (jenes zum 4:2), das man so im Profifussball wohl noch nie gesehen hat. Nennen wir es mal den «sitzenden Rückzieher»?

