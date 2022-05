Leonardo Bonucci erzielt am Tag der Arbeit eine seltene «Doppietta». Bild: keystone

Dank Doppelpack von Bonucci – Juve bleibt auf Champions-League-Kurs

Serie A

Juventus – Venezia 2:1

Juventus Turin hält Kurs auf die Königsklass: Das Heimspiel gegen Schlusslicht Venedig gewann der italienische Rekordmeister dank zwei Toren von Captain Leonardo Bonucci mit 2:1. Bereits in der 7. Minute bringt der Routinier Juve per Kopf in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Mattia Aramu in der 71. Minute war es fünf Minuten später erneut Bonucci, der den Siegtreffer erzielte.

Juventus hat damit bei noch drei ausstehenden Spielen elf Punkte Vorsprung auf die AS Roma. Sollten die Römer ihr Heimspiel am Sonntagabend gegen den FC Bologna nicht gewinnen, hätte Juve seinen Champions-League-Platz bereits auf sicher.

Juventus Turin - Venezia 2:1 (1:0)

Tore: 7. Bonucci 1:0. 71. Aramu 1:1. 76. Bonucci 2:1.

Bemerkungen: Juventus Turin mit Zakaria.

Bonucci bringt Juve früh mit 1:0 in Führung. Video: streamja

Aramu gleicht für Venezia sehenswert zum 1:1 aus. Video: streamja

Bonucci schiesst Juve mit dem 2:1 zum Sieg. Video: streamja

