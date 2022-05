Hier erzielt Breel Embolo das 1:0 für Mönchengladbach. Bild: keystone

Embolo mit Tor und Assist beim Sieg gegen Leipzig +++ Leverkusen besiegt Frankfurt

Gladbach – Leipzig 3:1

Borussia Mönchengladbach zeigte sich in den Montagsspielen der 32. Bundesliga-Runde wieder einmal von seiner starken Seite. Die Gladbacher bezwingen daheim Leipzig 3:1.

Die Leipziger hatten nur eines ihrer letzten 19 Wettbewerbsspiele verloren.

Breel Embolo war der auffälligste Spieler der ereignisreichen ersten Halbzeit. Der Basler erzielte auf Vorarbeit von Lars Stindl das 1:0 - es war sein achtes Saisontor in der Meisterschaft - und bereitete wenige Sekunden vor der Pause das 2:1 des Doppeltoschützen Jonas Hofmann vor. Dazwischen wurde Embolo im Strafraum möglicherweise penaltyreif angegangen. Aber der Schiedsrichter ahndete es nicht, und der VAR schaltete sich nicht ein.

Nico Elvedi wurde in der 64. Minute nach einem üblen Notbremse-Foul vor dem Strafraum mit der Roten Karte vom Platz gestellt.

Video: streamja

Zu diesem Zeitpunkt hätten auch die Leipziger nur noch zu zehnt spielen dürfen, nachdem Verteidiger Josko Gvardiol zweimal statt nur einmal hätte verwarnt werden müssen. 13 Minuten nach dem Platzverweis glückte den Gladbachern das 3:1.

Leverkusen – Frankfurt 2:0

Embolo unterstützte mit seiner Dabietung den Landsmann Gerardo Seoane, den Trainer von Bayer Leverkusen. Die Leverkusner siegten zuhause gegen Eintracht Frankfurt 2:0 und festigten gegenüber Leipzig den 3. Platz, der in die Champions League führt. Vor den letzten beiden Runden haben sie drei Punkte Vorsprung auf Freiburg und vier auf Leipzig. Sie würden den Platz in der Champions League nur dann einbüssen, wenn sie von beiden Verfolgern überholt würden. Gegen Freiburg wird Leverkusen in der letzten Runde daheim spielen.

Leverkusens Patrik Schick im Kopfballduell mit Frankfurts Almamy Toure. Bild: keystone

Borussia Mönchengladbach - Leipzig 3:1 (2:1).

Tore: 17. Embolo 1:0. 36. Nkunku 1:1. 45. Hofmann (Embolo) 2:1. 77. Hofmann 3:1.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und bis 89. mit Embolo. 64. Rote Karte gegen Elvedi (Foul).Bayer Leverkusen

Eintracht - Frankfurt 2:0 (1:0).

Tore: 19. Paulinho 1:0. 52. Schick 2:0. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ab 73. mit Sow.

Die Tabelle