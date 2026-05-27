GC-Fans sorgten beim Cup-Halbfinal für wüste Szenen. Bild: IMAGO/STEINSIEK.CH

Nach Ausschreitungen im Cup-Halbfinal: GC-Kurve wird für zwei Cup-Spiele gesperrt

Mehr «Sport»

Die Zwischenfälle rund um den Cup-Halbfinal am 18. April zwischen Stade Lausanne-Ouchy und den Grasshoppers haben für beide Klubs Sanktionen zur Folge.

Die Kontroll- und Disziplinarkommission des Schweizerischen Fussballverbands belegt GC aufgrund des Fehlverhaltens seiner Fans inner- und ausserhalb des Stadions mit einer Busse von 60'100 Franken, einer Sektorensperre (Fankurve GC) für die nächsten zwei Cup-Heimspiele sowie einer bedingten Sektorensperre mit Bewährungsfrist von zwei Jahren.

Die GC-Kurve bleibt in den nächsten zwei Cup-Heimspielen leer. Bild: keystone

Wie der SFV mitteilt, wird bei Nichteinhaltung der Bewährungsfrist oder Wiederholung eines Vorfalls ähnlicher Schwere die bedingte Sektorensperre beim ersten Cup-Heimspiel der Zürcher nach dem erneuten Verstoss vollzogen.

Gegen den FC Stade-Lausanne-Ouchy verhängte die Kontroll- und Disziplinarkommission aufgrund des Verhaltens seiner Fans innerhalb des Stadions sowie aufgrund von Verstössen des Klubs gegen Sicherheitsvorschriften eine Busse von 6400 Franken. (riz/sda)