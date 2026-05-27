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Cup-Ausschreitungen: GC-Sektor wird für zwei Heimspiele gesperrt

Fussball: Schweiz: Schweizer Cup 2025/2026 - Halbfinale, 18.04.2026 - FC Stade-Lausanne-Ouchy vs. Grasshopper Club Zürich - Stade Olympique de la Pontaise Lausanne, Schweiz Es brennt im GC Block Lausa ...
GC-Fans sorgten beim Cup-Halbfinal für wüste Szenen.Bild: IMAGO/STEINSIEK.CH

Nach Ausschreitungen im Cup-Halbfinal: GC-Kurve wird für zwei Cup-Spiele gesperrt

27.05.2026, 12:1927.05.2026, 12:19

Die Zwischenfälle rund um den Cup-Halbfinal am 18. April zwischen Stade Lausanne-Ouchy und den Grasshoppers haben für beide Klubs Sanktionen zur Folge.

Die Kontroll- und Disziplinarkommission des Schweizerischen Fussballverbands belegt GC aufgrund des Fehlverhaltens seiner Fans inner- und ausserhalb des Stadions mit einer Busse von 60'100 Franken, einer Sektorensperre (Fankurve GC) für die nächsten zwei Cup-Heimspiele sowie einer bedingten Sektorensperre mit Bewährungsfrist von zwei Jahren.

Die GC Fans boykottieren das Spiel und protestieren mit einem Banner &quot;Fuck off LAFC!&quot; gegen die Besitzer aus den USA, bei dem Spiel der Fussball Super League zwischen dem Grasshopper Club Zu ...
Die GC-Kurve bleibt in den nächsten zwei Cup-Heimspielen leer.Bild: keystone

Wie der SFV mitteilt, wird bei Nichteinhaltung der Bewährungsfrist oder Wiederholung eines Vorfalls ähnlicher Schwere die bedingte Sektorensperre beim ersten Cup-Heimspiel der Zürcher nach dem erneuten Verstoss vollzogen.

Gegen den FC Stade-Lausanne-Ouchy verhängte die Kontroll- und Disziplinarkommission aufgrund des Verhaltens seiner Fans innerhalb des Stadions sowie aufgrund von Verstössen des Klubs gegen Sicherheitsvorschriften eine Busse von 6400 Franken. (riz/sda)

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