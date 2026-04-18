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GC-Fans rasten nach Niederlage gegen Lausanne-Ouchy aus

Grasshopper ultra supporters light smoke flares, during the Swiss Cup semifinal between FC Stade Lausanne-Ouchy, SLO, and Grasshopper Club Zuerich, GC, at the Stade Olympique de la Pontaise in Lausann ...
Die angereisten GC-Anhänger sorgten in Lausanne für einen Skandal.Bild: keystone

Pyros und Fans auf dem Platz: GC-Anhänger rasten bei Cup-Niederlage aus

Es ist ein Abend zum Vergessen für den Grasshopper Club Zürich. Der Rekordmeister verliert im Cup-Halbfinal gegen Stade Lausanne-Ouchy mit 0:2 und die Fans sorgen für unschöne Szenen.
18.04.2026, 21:5918.04.2026, 21:59

GC blamiert sich im Cup-Halbfinal gegen Lausanne-Ouchy und verliert mit 0:2. Nachdem der Challenge-League-Vertreter in der 90. Minute nach einem direkten Eckballtor von Vasco Tritten für die Entscheidung gesorgt hatte, verloren einige Hoppers-Anhänger die Nerven und stürmten auf den Platz.

Vasco Tritten verwandelt den Eckball direkt ... Video: SRF
... daraufhin flogen Pyros auf den Platz und die GC-Fans hatten sich nicht mehr im Griff.
... daraufhin flogen Pyros auf den Platz und die GC-Fans hatten sich nicht mehr im Griff.Bild: srf

Die jubelnden Ouchy-Spieler wurden von den GC-Fans zunächst mit Bierbechern beworfen, bevor die Situation kurz vor der Eskalation stand. Plötzlich standen die GC-Fans auf dem Platz und bedrängten die gegnerischen Spieler. Auch pyrotechnische Gegenstände waren auf dem Rasen zu sehen.

Für einige Minuten musste die Partie auf der Pontaise unterbrochen werden, bevor der Halbfinal zu Ende gespielt werden konnte. Bis zum Abpfiff waren immer wieder verschiedene Böller zu hören. Als die Partie abgepfiffen wurde, zeigten die GC-Fans deutlich, dass sie keine Lust auf die Spieler hatten und pfiffen diese aus.

Das Verhalten von den Fans wurde von Sportchef Alain Sutter klar verurteilt: «Klar, die Fans hatten viele Hoffnungen, aber ich bin froh, dass es nicht noch mehr eskaliert ist. Solche Szenen gehören nicht auf den Fussballplatz.»

Lovro Zvoranek (GC), left, Imourane Hassane (GC), centre, and El Bachir Ngom (GC), right, reacts after conceding the 2:0, during the Swiss Cup semifinal between FC Stade Lausanne-Ouchy, SLO, and Grass ...
Im Hintergrund sind die Pyros zu sehen.Bild: keystone

Währenddessen kannte der Jubel bei Lausanne-Ouchy keine Grenzen und die Akteure liessen sich direkt nach der Partie von ihren Fans feiern und sorgten für schöne Bilder. Damit steht Ouchy erstmals im Cup-Final.

GC peilte in Lausanne die erste Final-Qualifikation im Schweizer Cup seit 13 Jahren an. Damals gewann der 19-fache Cupsieger im Endspiel nach Penaltyschiessen. Im zweiten Halbfinal trifft am Sonntag St.Gallen auf Yverdon.

Für GC geht es nächste Woche in der Meisterschaft weiter. Die Hoppers liegen aktuell auf dem Barrageplatz und befinden sich mal wieder in Abstiegsgefahr. (riz)

GCZ blamiert sich im Waadtland – Lausanne-Ouchy steht erstmals im Cup-Final
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Die Affäre um die verlorene Ehre (und den verlorenen Job) unseres Eishockey-Nationaltrainers ist wahrscheinlich noch nicht ausgestanden. Ja, sie kann die Medienlandschaft auf Jahre hinaus verändern. Eine poetische (nicht eine polemische) erste Zwischenbilanz.
Kommt noch etwas? Ist noch etwas nicht gefragt, behauptet, vermutet, gemutmasst, spekuliert oder unterstellt worden? Es gibt ein Gerücht, das leider wegen der Zeitdifferenz noch nicht überprüft werden kann: Donald Trump plane eine TV-Ansprache zur Lage der Nation und habe seinen Kommunikations-Direktor bereits in der Nacht auf Donnerstag angewiesen, abzuklären, ob in der Schweiz mit neuen Enthüllungen im «Fall Fischer» zu rechnen sei. Er habe gehört, Verbandspräsident Urs Kessler plane eine Medienkonferenz. Und wenn das der Fall sei, müsse herausgefunden werden, wann. Der US-Präsident will bei seinem Auftritt die ungeteilte Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit.
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