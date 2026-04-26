wechselnd bewölkt20°
DE | FR
burger
Sport
Grossbritannien

Weltrekord in London: Sabastian Sawe läuft Marathon unter 2 Stunden

Sebastian Sawe from Kenya crosses the finish line to win the men&#039;s race at the London Marathon in London, Sunday, April 26, 2026.(AP Photo/Ian Walton) Britain London Marathon
Sabastian Sawe läuft als erster Mensch einen Marathon in unter zwei Stunden.Bild: keystone

Weltrekord in London: Kenianer Sabastian Sawe läuft Marathon unter 2 Stunden

Der Kenianer Sabastian Sawe läuft in London als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf einen Marathon unter zwei Stunden. Er bricht den Weltrekord gleich um 1:05 Minuten.
26.04.2026, 12:4826.04.2026, 14:00

Der 29-Jährige gewann das prestigeträchtige Rennen in 1:59:30 Stunden und unterbot damit den bisherigen Weltrekord seines Landsmanns Kelvin Kiptum, der 2023 in Chicago 2:00:35 Stunden benötigt hatte.

Im Oktober 2019 war Eliud Kipchoge im Wiener Prater unter Laborbedingungen nach 1:59:40 Stunden ins Ziel gekommen. Jener Lauf entsprach jedoch nicht den Regeln eines offiziellen Wettkampfs und wurde nie als Weltrekord anerkannt. Die Gründe waren wechselnde Tempomacher, fliegende Verpflegung und ein Auto, das Windschatten spendete und Tempo vorgab. Auch diese Marke hat Sawe nun unterboten.

Kiptum, der bisherige Rekordinhaber, war wenige Monate nach seinem Rekordlauf im Februar 2024 bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat ums Leben gekommen. Sawe stiess nun in eine neue Dimension vor und schrieb mit seiner Zeit Sportgeschichte. Bei optimalen Bedingungen lag das Tempo auch dank mehrerer Pacemaker von Beginn an extrem hoch. Lange lief eine grössere Spitzengruppe zusammen, ehe sich Vorjahressieger Sawe und Yomif Kejelcha aus Äthiopien nach etwa 30 km absetzten.

Kejelcha gab in der britischen Hauptstadt sein Marathon-Debüt. Auch er blieb in 1:59:41 Stunden unter der magischen Zwei-Stunden-Marke. Und selbt der drittklassierte Jacob Kiplimo aus Uganda (2:00:28) war schneller als der bisherige Weltrekord.

Auch die Frauen liefen Rekord

Bei den Frauen verteidigte Tigst Assefa aus Äthiopien ihren Vorjahressieg und verbesserte dabei den Weltrekord für ein reines Frauenrennen, den sie im vergangenen Jahr aufgestellt hatte. Die 29-Jährige setzte auf den letzten Metern zum Sprint an, löste sich von Joyciline Jepkosgei und Hellen Obiri aus Kenia, mit denen sie das gesamte Rennen über zusammen gelaufen war, und überquerte die Ziellinie nach 2:15:41 Stunden. Damit war sie neun Sekunden schneller als die bisherige Bestmarke.

Die Bestmarke in einem gemischten Rennen liegt bei 2:09:56 Stunden. Diesen Wert, der als eigentlicher Weltrekord gilt, hatte Ruth Chepngetich aus Kenia am 13. Oktober 2024 beim Chicago-Marathon aufgestellt.

Schweizer Doppelsieg im Rollstuhlrennen

Die Schweiz dominierte die Rollstuhlrennen mit einem Doppelsieg. Marcel Hug setzte sich früh entscheidend ab und wiederholte damit sein taktisches Muster vom Boston-Lauf wenige Tage zuvor. Nach zehn Kilometern konnten weder David Weir aus Grossbritannien noch Luo Xingchuan aus China das Tempo halten. Hug gewann in 1:24:13 Stunden mit mehr als viereinhalb Minuten Vorsprung.

Switzerland&#039;s Marcel Hug finishes during the men&#039;s wheelchair race at the London Marathon in London, Sunday, April 26, 2026.(AP Photo/Ian Walton) Britain London Marathon
Marcel Hug beim Rollstuhlmarathon in London.Bild: keystone

Bei den Frauen entschied Catherine Debrunner ein enges Duell für sich. Ab Kilometer 15 lieferte sie sich mit Tatyana McFadden aus den USA ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das sie erst im Schlussspurt gewann. Debrunner siegte in 1:38:29 Stunden, rund fünf Sekunden vor Tatyana McFadden. Manuela Schär komplettierte das Podest. (hkl/sda/afp/apa)

Mehr Sport-Geschichten:
«Liegt mir gut» – Schmid hofft bei Lüttich-Bastogne-Lüttich auf weitere Top-Platzierung
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Leichtathletik-Weltrekorde
1 / 49
Alle Leichtathletik-Weltrekorde

Männer – 100 Meter: Usain Bolt (JAM), 9,58 Sekunden, 2009 in Berlin.
quelle: ap / gero breloer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
TV-Kommentatoren bei Kambundji-Sieg aus dem Häuschen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
12 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Vegelbud
26.04.2026 13:09registriert Juli 2025
Eine durchschnittliche Laufgeschwindigkeit von über 21km/h..
So schnell fahre ich Fahrrad, aber nicht über 42 Kilometer.
Wahnsinn.
582
Melden
Zum Kommentar
avatar
ReMoo
26.04.2026 13:07registriert Dezember 2020
Das ist einfach unglaublich, fast Übermenschlich. Das sind 2Min50Sek pro Kilometer und das über eine solche Distanz, wer von euch schafft nur einen Kilometer in dieser Zeit...? 💪💪
512
Melden
Zum Kommentar
12
Rychenberg nach Penaltykrimi erstmals Meister – Wizards schaffen Coup gegen Jets
Die Unihockeyaner von Rychenberg Winterthur sind zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins Schweizer Meister. Die in dieser Saison von der Trainer-Ikone Philippe Soutter gecoachten Zürcher setzen sich im Superfinal in Freiburg gegen Zug United im Penaltyschiessen 2:1 durch. In der regulären Spielzeit rettete sich Titelverteidiger Zug mit vier Toren zum 4:4 noch in die Verlängerung.
Zur Story