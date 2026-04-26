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Super League im Liveticker: Der FC Basel empfängt den FC Sion

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Kampf um die europäischen Plätze – Basel empfängt den FC Sion

26.04.2026, 13:00

Das Wichtigste in Kürze:

  • Die zweite Hälfte der 34. Runde in der Super League beginnt mit einem Kampf um die europäischen Plätze.
  • Der FC Basel, der momentan auf Rang 4 liegt, empfängt Sion, das nur einen Rang und einen Punkt dahinter rangiert ist. Momentan braucht es zur Teilnahme an einer Europacup-Qualifikation Rang 3. Sollte der FC St.Gallen Cupsieger werden, könnte aber auch der Viertplatzierte der Super League europäisch spielen.
  • Sion hat zuletzt zwei Siege in Folge gefeiert, während der FCB seit zwei Spielen sieglos ist. Zudem müssen die Basler wohl für den Rest der Saison auf Xherdan Shaqiri verzichten.
  • Spielbeginn ist um 14 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.

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