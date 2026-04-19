Die Davoser jubeln – der Treffer zählt aber nicht. Bild: keystone

Ärger in Davos: Deshalb zählte der Lemieux-Ausgleich gegen Gottéron nicht

Davos verliert das erste Spiel im Playoff-Final knapp mit 2:3 gegen Fribourg-Gottéron. Die Szene zum vermeintlichen Ausgleichstreffer kurz vor dem Ende sorgt für viele Diskussionen. Natürlich geht es um das Thema Goalie-Behinderung.

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0:3 lag der HC Davos im ersten Spiel des Playoff-Finals gegen Fribourg bis zur 50. Minute zurück. Doch dann verkürzten die Bündner innerhalb von zwölf Sekunden auf 2:3 und liessen die Heimfans glaubwürdig auf das grosse Comeback hoffen.

91 Sekunden vor dem Ende lag die Scheibe dann tatsächlich wieder im Tor der Fribourger und der Ausgleichstreffer war Tatsache – riesiger Jubel im Davoser Eisstadion, und manch einer dürfte sich mental schon auf die Verlängerung vorbereitet haben. Aber Fribourg-Trainer Roger Rönnberg entschied sich, aufgrund einer möglichen Goalie-Behinderung, eine Coaches Challenge zu nehmen.



Die knifflige Szene beginnt nach 2:56 Minuten. Video: SRF

Die Unparteiischen Mikko Kaukokari und Cédric Borga schauten sich diese Szene über mehrere Minuten an und brauchten lange, um eine Entscheidung zu fällen. Zum Unmut der HCD-Fans entschieden die Schiedsrichter dann tatsächlich, dass der Treffer nicht zählen darf, weil Fribourg-Goalie Reto Berra von HCD-Leitwolf Matej Stransky behindert worden war.



Nadir Mandioni, Schiedsrichterexperte bei MySports erklärte noch, bevor die Schiedsrichter den Entscheid fällten, warum das Tor nicht zählen darf.

«Stransky fährt zweimal in den Torhüter. Berra ist dann hilflos am Boden und kann sich nicht mehr neu orientieren. Darum ist es für mich kein Tor.»

Stransky fährt in Reto Berra. Bild: mysports

Als die Schiedsrichter den Entscheid bekannt gaben, reklamierte Stransky, dass er von Fribourg-Spieler Jacob de la Rose gestossen worden sei. Daraufhin erklärte Mandioni nach der Partie:

«Stransky fliegt auf Berra und wird zunächst nicht gestossen, sondern er verursacht den Kontakt. Beim zweiten Mal kann man sagen, dass er gestossen wird, aber die erste Aktion ist bereits entscheidend.»

Zwar wurde der tschechische Angreifer auch beim ersten Mal leicht von de la Rose in Richtung Berra gestossen, aber dies war aus Sicht des ehemaligen Schiedsrichters zu wenig.

Haben die Schiedsrichter Richtig entschieden? Ja, dieser Treffer darf nicht zählen 0% Nein, das ist für mich ein reguläres Tor 0% Mir so was von egal, es ist Zeit für die Heim-WM 0% An dieser Umfrage haben insgesamt 0 Personen teilgenommen

Daraufhin konnte der HC Davos nicht mehr reagieren und in den Schlusssekunden brannten Brendan Lemieux, welcher das vermeintliche 3:3 erzielte, die Sicherungen durch. Er foulte Christoph Bertschy böse und kassierte deshalb eine Spieldauerdisziplinarstrafe.

Vor einer Woche war der Kanadier noch der grosse Held, als er den HCD im Halbfinal gegen die ZSC Lions mit seinem Treffer in der Verlängerung in den Final schoss. Nach der Aktion stellte Spielerberater Sven Helfenstein gegenüber MySports klar, dass eine solche Aktion nicht geht und Lemieux gesperrt werden muss. Ob es dazu kommt, ist Stand jetzt noch offen. Weiter geht es im Playoff-Final am Montag. (riz)