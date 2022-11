«Der Inder Mohammed Hashif ist einer der Einflussführer der Portugal-Fans in Katar.» Bild: screenshot instagram

Die Fake-Fans in Katar üben ihre Rolle schon lange

Katar wird verdächtigt, falsche ausländische Fans, insbesondere aus Indien, zu bezahlen, um die Stimmung vor der Weltmeisterschaft anzuheizen. Videos belegen, dass diese Fans seit mehreren Monaten trainieren.

Yoann Graber / watson.ch/fr

Die Weltmeisterschaft hat noch nicht begonnen, aber das Turnier hat sicherlich schon seinen schönsten Schnurrbart. Den von Mohammed Hashif, einem grossen Fan von Portugal. Zumindest behauptet der junge Mann indischer Abstammung in seinen sozialen Netzwerken, dass er dies ist. Er veröffentlicht einen Instagram-Post nach dem anderen, in denen man ihn abwechselnd mit einem Trikot, einer Flagge, einem Schal oder auch einer Brille – manchmal alles gleichzeitig – in den Farben der portugiesischen Auswahl sieht. Der Mann, der sich selbst als «Model» bezeichnet, wird auf seinen Fotos oft von Personen begleitet, die seine Leidenschaft für die Nationalmannschaft von Cristiano Ronaldo teilen.

Wenn man jedoch ein wenig in seinem Instagram-Account stöbert, fällt auf, dass seine Obsession mit den Europameistern von 2016 noch sehr jung ist. Sein erster Hinweis auf diese datiert erst vom 6. Mai 2022. Vor diesem Datum hat er nichts gepostet, was mit der portugiesischen Mannschaft oder dem Land zu tun hat.

Mohammed Hashif hat eine scheinbar sehr plötzliche und neue Liebe für Portugal entdeckt. Bild: screenshot instagram

Mohammed Hashif ist mit seinem Aussehen – Tom Selleck anyone? – in den Fanmarsch-Videos aus Katar nicht unbemerkt geblieben. Diese Aufnahmen sorgten diese Woche für Aufsehen und überraschten die ganze Welt.

Die Fans aus England, Argentinien, Deutschland und Portugal sehen sich sowohl körperlich als auch in ihren Choreografien und Materialien sehr ähnlich. Dies wurde auch von einem Twitter-Nutzer festgestellt:

«Ich sage nicht, dass Katar uns für dumm verkauft. Ich weise nur darauf hin, dass die Fans ‹aus aller Welt› alle den gleichen Hautton haben, ein wenig orientalisch aussehen und ALLE die gleichen traditionellen Instrumente spielen, egal aus welchem Land sie angeblich kommen. Das ist alles.» Ein Twitter-Nutzer

Ein Ruf, Tonleitern und ein seltsamer Zufall

Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um eine grosse Inszenierung handelt, die von Katar inszeniert wurde. Die plötzliche Leidenschaft von Mohammed Hashif mit seinen 6300 Instagram-Follower für Portugal legt denselben Gedanken nahe. Ebenso wie der Besuch einiger anderer Accounts, die der junge Inder erwähnt. In mehreren Beiträgen markiert er das Konto «portugal.fans_qatar.2022», das offensichtlich erst kürzlich eingerichtet wurde, da sein erster Beitrag vom 2. Juli 2022 stammt.

Und, oh Wunder! Die portugiesischen Fans in Katar üben seit Monaten ihre Choreografien und heizen die Stimmung auf den Strassen und in den leeren Stadien an. Sie singen, schlagen Trommeln, schwenken Flaggen und imitieren Cristiano Ronaldos berühmten «Siuu»-Ruf. In einer zehn Wochen alten Story sieht man Männer, Frauen und Kinder – alle in den portugiesischen Farben gekleidet – auf den Tribünen sitzen und offenbar von Kataris in traditionellen Gewändern gebrieft werden.

«Portugal-Fans» in Katar, die am 3. Juli ihren Auftritt üben: Video: instagram

Eine Person taucht immer wieder in den Beiträgen auf dem Konto «portugal.fans_qatar.2022» auf: Elisabete Reis, die über ihr Konto @glamyourimage erwähnt wird. Die portugiesische Unternehmerin lebt seit 2006 in Katar. Auf ihrem Profil beschreibt sie sich als «Qatar Fan Leader». In den letzten Wochen hat sie vermehrt Beiträge mit Bezug zur portugiesischen Nati und der Fussballweltmeisterschaft veröffentlicht. Seltsamerweise scheint ihre Leidenschaft für den Fussball wie bei Mohammed Hashif sehr plötzlich zu kommen. Vor dem 11. Juli 2022 bezieht sich keiner seiner Instagram-Posts auf den Sport, der bei den Portugiesen (auch denen, die im Ausland leben) sehr beliebt ist.

Lustigerweise ist Elisabete Reis in einem Video zu sehen, das am 11. August auf dem Konto «portugal_family_kerala», einem Konto von Fans der portugiesischen Mannschaft in Indien, gepostet wurde. Sie trägt das Trikot der Portugiesen und fordert die indischen Internetnutzer direkt auf, sich offiziell im Fanclub zu registrieren.

Verdächtigungen und beunruhigende Ähnlichkeiten

Was ist der Grund dafür? Geld für die Schauspielerei in Katar? Elisabete Reis, die laut dem portugiesischen Medium Renascença «vom Organisationskomitee von Katar 2022 eingeladen wurde, eine ‹Fan Leaderin› zu sein,» wischt diesen Verdacht beiseite:

«Niemand hier in Katar wird dafür bezahlt, die portugiesische Nationalmannschaft zu unterstützen, weder ich noch die anderen Fans.» Elisabete Reis, portugiesische «Fanleaderin» in Katar.

Sie fügt hinzu:

«Die Veranstaltungen der ‹Portugal Fans Qatar Group› sind völlig unabhängig vom Organisationskomitee und der FIFA und erhalten keinerlei finanzielle Unterstützung.» Elisabete Reis

Die plötzliche Liebe der Fans in Katar und Indien zu Portugal und der Weltmeisterschaft im Allgemeinen scheint alles andere als spontan zu sein. Die Videos der Autokorsos – die so künstlich wirken – und die Generalproben der Fans seit mehreren Monaten haben dieses Gefühl bereits vermittelt. Hinzu kommt die sehr neue und scheinbar aus dem Nichts kommende Leidenschaft von Influencern wie Elisabete Reis und Mohammed Hashif.

Die «Portugiesen» marschieren durch Katar: Video: instagram

Schliesslich begannen fast alle Instagram-Konten von in Katar ansässigen Fans der verschiedenen Nationalmannschaften – Portugal, Frankreich, Argentinien, Spanien oder Deutschland – zur gleichen Zeit, nämlich zwischen Juni und November 2022, mit ihren Postings. Wenn man ein echter Fan einer Nationalmannschaft oder eines Vereins ist, wartet man in der Regel nicht fünf Monate vor Beginn einer Weltmeisterschaft, um dies mitzuteilen ...