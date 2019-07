Sport

Zinédine Zidane trauert um toten Bruder



Bild: EPA/EFE

Zinédine Zidane, der Trainer von Real Madrid, trauert um seinen sieben Jahre älteren Bruder. Wie der Klub mitteilte, ist Farid Zidane im Alter von 54 Jahren gestorben. Die Todesursache war vorerst nicht bekannt.

Damit ist auch klar, warum Zidane am Freitag das Trainingslager der «Königlichen» in Montreal verlassen hatte und nach Europa zurückgereist war. Die Mannschaft hielt in Kanada zu Ehren von Farid Zidane eine Schweigeminute vor dem Training ab.

Wann Zidane nach Nordamerika zu seinem Klub zurückfliegt, ist im Moment noch offen. Real Madrid spielt am 21. Juli in Houston gegen den FC Bayern. Es ist der Auftakt zum Vorbereitungsturnier «International Champions Cup» .

