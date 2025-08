Das schnelle Einschreiten von Andrea Stramaccioni rettete zwei Leben. Bild: imago sportfotodienst

Ex-Inter-Trainer rettet zwei Touristinnen an der Adriaküste das Leben

Beim Schwimmen an der Adriaküste entwickelt sich für zwei Personen eine lebensgefährliche Situation. Andrea Stamaccioni reagiert schnell.

In der süditalienischen Bucht von Sfinale ist es zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen: Zwei junge Frauen aus Bozen gerieten beim Schwimmen in Lebensgefahr – und wurden durch das rasche Eingreifen von Andrea Stramaccioni gerettet. Dies berichteten am Donnerstag unter anderem die Südtirol News. Der frühere Trainer von Inter Mailand war gerade im Urlaub, als er zusammen mit einem Bademeister eingriff.

Der Vorfall habe sich in der Nähe der Orte Peschici und Vieste an der Adriaküste ereignet. Die beiden Mädchen im Alter von 17 und 19 Jahren sollen sich demnach wohl zu weit auf das offene Meer hinausgewagt haben und hätten sich dann nicht mehr eigenständig an Land retten können. Stramaccioni und ein Bademeister sollen die Situation bemerkt haben – und seien sofort zur Hilfe geeilt.

Gemeinsam sei es den beiden gelungen, die Jugendlichen aus dem Wasser zu ziehen und sicher an den Strand zu bringen. Laut der Nachrichtenagentur Ansa sei die Rettung alles andere als einfach verlaufen. Für seinen Einsatz wurde der 48-Jährige, der heute als TV-Experte arbeitet, von der Küstenwache mit einem symbolischen roten Trikot ausgezeichnet.

Stramaccioni war zwischen 2011 und 2012 Trainer von Inters Nachwuchs. Als im April 2012 Claudio Ranieri entlassen wurde, übernahm er interimistisch die Leitung der ersten Mannschaft. In der Folge wurde er mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet, im Mai 2013 aber wegen Erfolglosigkeit entlassen. (abu/t-online.de)