Kälin brilliert mit Rang 6 und Schweizer Rekord + Kambundji im Vorlauf souverän

William Reais schied in den Vorläufen über 200 m in 20,71 Sekunden aus. Der Bündner war in der Saisonvorbereitung von Verletzungssorgen geplagt worden und erreicht derzeit nicht das Niveau, das ihm 2021 die Olympia-Teilnahme eintrug. (dab/sda)

Mujinga Kambundji bekundete im Vorlauf über 200 m keine Probleme. Die Bernerin nahm, obwohl sie es sich hätte leisten können, am Schluss nur wenig Tempo raus und überzeugte in 22,34 Sekunden.

Annik Kälin brillierte an der WM in Eugene mit einem Schweizer Rekord im Siebenkampf. Die Bündnerin beendete ihren ersten Wettkampf auf der grossen Bühne mit 6464 Punkten, die ihr Platz 6 eintrugen.

An der Tour de France in Montreux kommt Freddie Mercury die Idee für «Bicycle Race»

9 griechische Rezepte, die du sofort zubereiten solltest. Thank me later

Hodentumor bei Dortmund-Neuzugang Sébastien Haller entdeckt

Zuletzt wurden bei den Bundesligaspielern Timo Baumgartl und Marco Richter Tumore im Hoden gefunden. Nun hat es auch Sébastien Haller getroffen.

Hiobsbotschaft für Borussia Dortmund und einen seiner Profis: Bei Neuzugang Sébastien Haller wurde ein Tumor im Hoden entdeckt. Das teilte der Klub am Montag mit. Der ivorische Mittelstürmer ist bereits aus dem Trainingslager in Bad Ragaz abgereist. In den kommenden Tagen werden laut BVB-Mitteilung weitere Untersuchungen in einem spezialisierten medizinischen Zentrum stattfinden.