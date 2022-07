400m-Staffel im Final – Sprint-Staffel enttäuscht

Dramatisch endete der Zehnkampf für den nach vier Disziplinen führenden Kanadier Damian Warner, der im 400-m-Lauf auf der Gegengeraden aufgab und sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Oberschenkel griff. Der Olympiasieger hatte heuer zum siebenten Mal das Mehrkampfmeeting in Götzis gewonnen und galt als Topfavorit.

Die Schweizer Frauenstaffel über 4x400 m steht völlig überraschend im Endlauf. Der Finaleinzug übertrifft die kühnsten Erwartungen von Silke Lemmens, Julia Niederberger, Annina Fahr und Yasmin Giger. Das Schweizer Quartett lief in 3:29.11 Minuten keine überragende Zeit, trat aber sehr kompakt auf. Das Quartett nahm auch eine Portion Glück in Anspruch: Die hoch eingestuften Niederländerinnen wurden wegen eines Wechselfehlers disqualifiziert, die starken Polinnen scheiterten mit dem B-Team und die Ukraine wurde um 14 Hundertstel auf Platz 9 verwiesen.

Vingegaard und Van Aert ziehen im Tour-Zeitfahren noch einmal eine Show ab

Jonas Vingegaard wird die Tour de France 2022 gewinnen. Aber als «MVP» der überaus spektakulären Ausgabe der Rundfahrt wird sein Teamkollege Wout van Aert in die Geschichte eingehen. Der Belgier gewann das zweite Zeitfahren vor Gesamtsieger Vingegaard.

Was kann dieser Wout van Aert eigentlich nicht? Und wie dominant bitteschön war Jumbo-Visma an der Tour de France? Die niederländische Equipe feierte am Samstag schon den sechsten Etappensieg – den dritten in Folge durch drei verschiedene Fahrer.