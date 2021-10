Auch Lionel Messi konnte die erste Pleite mit seinem neuen Team nicht verhindern. Bild: keystone

Bayern, Real und PSG verlieren alle überraschend – Liverpool und ManCity trennen sich 2:2

Deutschland

Bayern – Frankfurt 1:2

Bayern München - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

Tore: 29. Goretzka 1:0. 32. Hinteregger 1:1. 83. Kostic 1:2. - Bemerkungen: Frankfurt mit Sow.

Filip Kostic erzielt den Siegestreffer zum 2:1. Video: streamja

Mainz – Union Berlin 1:2

Union Berlin mit Trainer Urs Fischer findet nach acht sieglosen Auswärtsspielen zum Erfolg zurück. Der Conference-League-Teilnehmer gewinnt in der 7. Runde der Bundesliga bei Mainz 2:1.

Taiwo Awoniyi erzielte Mitte der zweiten Halbzeit innert vier Minuten seine Ligatore 4 und 5. Der ehemalige Mainzer toppte damit den Ex-Unioner Marcus Ingvartsen, der in der ersten Halbzeit für Mainz getroffen hatte. Kurz vor Schluss verpasste Silvan Widmer den Ausgleich für die Gastgeber nach einer Flanke knapp.

Dank dem Auswärtssieg zog Union an Mainz vorbei auf den 7. Platz. Von sieben Ligapartien hat die schwer bespielbare Fischer-Equipe nur eine verloren.

Mainz - Union Berlin 1:2 (1:0)

16'000 Zuschauer.

Tore: 39. Ingvartsen 1:0. 69. Awoniyi 1:1. 73. Awoniyi 1:2.

Bemerkungen: Mainz mit Widmer. 92. Gelb-Rote Karte gegen Kohr (Mainz/Foul).

Awoniyi entscheidet die Partie mit seinem zweiten Treffer. Video: streamable

England

Liverpool – Manchester City 2:2

Liverpool - Manchester City 2:2 (0:0)

Tore: 59. Mané 1:0. 69. Foden 1:1. 76. Salah 2:1. 81. De Bruyne 2:2.

Kevin De Bruyne schliesst eine herrliche Aktion mit dem 2:2 ab. Video: streamja

Frankreich

Rennes – PSG 2:0

Paris Saint-Germain hat in dieser Saison die erste Niederlage hinnehmen müssen. Die Hauptstädter unterlagen bei Stade Rennes mit 0:2. Die beiden Treffer für das Heimteam erzielten Gaetan Laborde und Flavien Tait.

Besonders bemerkenswert war dabei vor allem eine Statistik: Die Gäste brachten keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor, obwohl mit Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé und Angel Di Maria eine hochkarätige Offensive auf dem Platz stand. Die beste Chance hatte Superstar Messi, welcher bei einem Freistoss den Pfosten traf.

Trotz des Rückschlags führt PSG die Ligue 1 aber nach wie vor souverän an. Nach acht Siegen in den ersten acht Spielen haben die Pariser bereits 24 Punkte auf dem Konto und damit sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Lens. (dab)

Gaetan Laborde erzielt das 1:0 für Rennes. Video: streamja

Rennes - Paris Saint-Germain 2:0 (1:0)

Tore: 45. Laborde 1:0. 46. Tait 2:0.

Italien

Bologna – Lazio 3:0

Nach dem Sieg im Derby am letzten Wochenende hat Lazio Rom einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Hauptstädter unterlagen beim FC Bologna gleich mit 3:0 und kassierten so die zweite Saisonpleite. Während Lazio so den Sprung nach vorne in der Tabelle verpasst, schliesst Bologna mit seinen elf Punkten zu den Römern auf.

FC Bologna - Lazio Rom 3:0 (2:0)

Tore: 14. Barrow 1:0. 17. Theate 2:0. 68. Hickey 3:0.



Spanien

Espanyol Barcelona – Real Madrid 2:1

Im achten Spiel hat Real Madrid in der spanischen Meisterschaft zum ersten Mal verloren. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti unterlag bei Espanyol Barcelona 1:2.

Real geriet nach 17 Minuten durch ein Tor von Raul de Tomas ins Hintertreffen. Nach einer Stunde erhöhte Aleix Vidal für die effizienteren Gastgeber. Karim Benzema konnte in der 71. Minute mit seinem neunten Saisontreffer nur noch verkürzen.

Espanyol Barcelona - Real Madrid 2:1 (1:0)

Tore: 17. De Tomas 1:0. 60. Vidal 2:0. 71. Benzema 2:1.

Raul De Tomas verwertet eine perfekte Hereingabe zum 1:0. Video: streamja

Aleix Vidal doppelt nach und trifft zum 2:0. Video: streamja

Karim Benzema kann für Real Madrid nur noch verkürzen. Video: streamja

(dab/sda)