Die Spieler von Bodö jubeln nach dem Sieg im Rückspiel. Bild: keystone

Bodö sorgt für die nächste Sensation: Inter Mailand scheidet in der Champions League aus

Inter Mailand – Bodö/Glimt 1:2 (Gesamtskore: 2:5)

Die Norweger von Bodö/Glimt machen die Sensation perfekt. Das Team von nördlich des Polarkreises eliminiert im Sechzehntelfinal der Champions League Inter Mailand. Nach dem Hinspiel gewinnt es auch auswärts, diesmal mit 2:1.

Ohne gross ins Zittern zu kommen, verteidigte Bodö/Glimt das 3:1 aus dem Hinspiel und überstand als erste norwegische Mannschaft eine K.o.-Runde in der Champions League. Als die Italiener, die in den letzten drei Jahren zweimal im Final der Champions League standen, ihre besten Chancen hatten, führten die erstaunlichen Norweger im San Siro bereits. Sie trafen nach der Pause durch Jens Hauge (58.) und Hakon Evjen (72.) zur 2:0-Führung.

Das 1:0 von Bodö/Glimt. Video: SRF

Beim 0:1 spielte Manuel Akanji eine unglückliche Rolle. Der Schweizer verlor den Ball als letzter Verteidiger. Landsmann Yann Sommer wehrte den ersten Abschluss von Ole Blomberg noch ab, beim Nachschuss von Jens Hauge war der ehemalige Nationalgoalie aber chancenlos. Akanji, der wenige Minuten vor seinem Fehler am Kopf hatte behandelt werden müssen und deshalb einen dicken Verband trug, verpasste in der 69. Minute aus guter Position das 1:1 mit einem Pfostenschuss.

Manuel Akanji trifft den Pfosten. Video: SRF

Inters Anschlusstreffer fiel zu Beginn der Schlussviertelstunde durch Alessandro Bastoni und lancierte die Schlussoffensive. Für die grosse Spannung konnte der Leader der Serie A aber nicht mehr sorgen. Ohne die verletzten Lautaro Martinez und Hakan Calhanoglu fehlten dem Favoriten über weite Strecken in der Offensive die Ideen und die Durchschlagskraft.

Inter Mailand - Bodö/Glimt 1:2 (0:0)

SR Hernandez (ESP).

Tore: 58. Hauge 0:1. 72. Evjen 0:2. 76. Bastoni 1:2.

Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer und Akanji.

Bayer Leverkusen – Olympiakos Piräus 0:0 (Gesamtskore: 2:0)

Das Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und Olympiakos Piräus endet 0:0 und somit stehen die Deutschen nach dem 2:0-Auswärtssieg vor sechs Tagen im Achtelfinal. In diesem wartet entweder Arsenal oder Ligakonkurrent Bayern München.

Leverkusen - Olympiakos Piräus 0:0

SR Oliver (ENG).

Bemerkungen: Leverkusen ohne Omlin (Ersatz).

Newcastle United – Karabach 3:2 (Gesamtskore: 9:3)

Nachdem Newcastle bereits das Hinspiel in Aserbaidschan mit 6:1 gegen Karabach gewinnen konnte, hatten die «Magpies» das Achtelfinal-Ticket schon fast zu hundert Prozent auf sicher. Als Newcastle nach sechs Minuten bereits 2:0 führte, war die Sache definitiv geklärt. Der nächste Gegner von Newcastle wird entweder Chelsea oder Barcelona sein.

Die ersten zwei Treffer der Partie. Video: SRF

Newcastle - Karabach Agdam 3:2 (2:0)

SR Massa (ITA).

Tore: 5. Tonali 1:0. 6. Joelinton 2:0. 51. Duran 2:1. 52. Botman 3:1. 57. Cafarqulijew 3:2.

Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (verletzt). 57. Jankovic verschiesst Penalty.

Atlético Madrid – Club Brügge 4:1 (Gesamtskore 7:4)

Atlético Madrid wird seiner Favoritenrolle gegen den FC Brügge in der Champions League gerecht. Die Spanier setzen sich sechs Tage nach dem 3:3 in Belgien daheim mit 4:1 durch und stehen im Achtelfinal.

Der Norweger Alexander Sörloth brillierte mit drei Toren. Der 30-Jährige zeigte die Effizienz, die dem belgischen Cupsieger fehlte. Dieser hatte speziell in der ersten Halbzeit zahlreiche Torchancen, nutzte aber nur jene des ecuadorianischen Verteidigers Joel Ordoñez in der 36. Minute zum 1:1. Kurz nach der Pause brachte der Amerikaner Johnny Cardoso die Spanier wieder in Führung. Die letzten beiden Tore fielen in der Schlussviertelstunde.

Alexander Sorlöth jubelt über seinen Dreierpack. Bild: keystone

Für Atlético Madrid geht es im Achtelfinal gegen Liverpool oder Tottenham weiter. Am Freitag findet die Auslosung der restlichen K.o.-Phase statt.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Atlético Madrid - FC Brügge 4:1 (1:1)

SR Turpin (FRA).

Tore: 23. Sörloth 1:0. 36. Ordoñez 1:1. 48. Cardoso 2:1. 76. Sörloth 3:1. 87. Sörloth 4:1.(riz/sda)