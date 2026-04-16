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«Langfristige Vision»: Lionel Messi kauft spanischen Fussballclub

«Langfristige Vision»: Lionel Messi kauft spanischen Fussballclub

16.04.2026, 19:1516.04.2026, 19:22
epa12869934 Inter Miami CF forward Lionel Messi gestures during the warm up before the MLS soccer match between Inter Miami CF and Austin FC game at the Nu Stadium in Miami, Florida, USA, 04 April 202 ...
Vom Weltstar zum Clubbesitzer: Lionel Messi.Bild: keystone

Lionel Messi hat den spanischen Fussball-Fünftligisten UE Cornella gekauft. Der 38-jährige Argentinier habe den Kauf offiziell abgeschlossen, teilte der Verein aus der Nähe von Barcelona mit.

Über das finanzielle Engagement Messis machte UE Cornella keine Angaben. Bei dem Projekt gehe es um eine langfristige Vision.

Messi, der aktuell in den USA bei Inter Miami unter Vertrag steht, spielte insgesamt 21 Jahre lang für den FC Barcelona. Zunächst in der berühmten Jugendakademie «La Masia», später erfolgreich für die Profis. Dass er nun einen katalanischen Club übernehme, wertete UE Cornella als Zeichen seiner Verbundenheit mit der Region.

Der 1951 gegründete Fünftligist hat sich in der Nachwuchsarbeit einen guten Ruf erarbeitet. So spielten spätere Profis wie Spaniens Europameister von 2012 Jordi Alba , der aktuelle Barça-Verteidiger Gerard Martin oder Arsenals Goalie David Raya zumindest für die Junioren von UE Cornella. 2021 konnte der Fünftligist in der zweiten Runde des spanischen Cups (Copa del Rey) Atlético Madrid besiegen. (sda/dpa)

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