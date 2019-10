Sport

Wawrinka in Paris-Bercy nach zwei Sätzen ausgeschieden



Wawrinka in Paris-Bercy nach zwei Sätzen ausgeschieden

Stan Wawrinka scheiterte beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy in den Achtelfinals mit 4:6, 4:6 an Rafael Nadal. Der 34-jährige Waadtländer hat damit auch theoretisch keine Chance mehr, sich für die ATP Finals der besten acht Spieler des Jahres zu qualifizieren. Dafür hätte er das Turnier in der französischen Hauptstadt gewinnen müssen.

